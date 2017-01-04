Для тех, кто в танке, поясняю. Помните малазийский БОИНГ, который пропал в Индийском океане? А Суперджет-100 в Индонезии?

Так вот, завалить Ту-154 сегодня можно и с набережной Сочи. С помощью компьютера. Вполне возможно и с применением американской противоракетной обороны (ПРО), расположенной на территории Румынии. Пробный шар. Будем ждать на Балтике, Польша или Южная Корея, там тоже есть ПРО. Читать полностью…