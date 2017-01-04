В 15.40 (хбр) 03 января 2017 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение о пожаре в складском помещении по улице Окружной, 19 в городе Хабаровск. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Читать полностью…
Аквапарку в Хабаровске – быть. Подписано тройственное соглашение «По реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство торгово-развлекательного комплекса с аквапарком» между правительством Хабаровского края, администрацией города и компанией – застройщиком ООО «Броско» (инвестором проекта). Как сообщил директор департамента архитектуры, строительства и землепользования городской администрации Сергей Сергейчук, в рамках соглашения уже разработана «Дорожная карта» по реализации инвестиционного проекта и выдаче разрешения на строительство объекта, создана рабочая группа из представителей сторон, которая займется решением всех текущих вопросов, которые неизбежно будут возникать в процессе воплощения проекта в жизнь. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска. Читать полностью…
Суд признал правомерным конкурс на осуществление перевозок по пассажирским маршрутам. Об этом сообщили в управлении транспорта администрации Хабаровска. Накануне в арбитражном суде Хабаровского края состоялось заседание по иску одного из предпринимателей, проигравшего конкурс на осуществление пассажирских перевозок в городе. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска. Читать полностью…
В Хабаровск прибыли два новых трамвая, изготовленные на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Планируется, что они выйдут на линию после новогодних праздников. Всего же мэрия закупила 3 новых вагона. Ещё один в пути, сейчас он находится в Забайкальском крае. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска. Читать полностью…
Мэр Хабаровска Александр Соколов наградил спортсменов, прославивших Хабаровск. Победу на первенстве России по греко-римской борьбе завоевал Артем Рубанцев, а Владимир Радчиков стал серебряным призером соревнований. Благодарственными письмами и премиями были отмечены и наставники талантливых ребят. Как отметил Александр Соколов, такой результат – хороший подарок к 20-летию Федерации спортивной борьбы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска. Читать полностью…
В Хабаровске отметили лучших меценатов города. В этом году наград удостоились три жителя краевого центра. Памятные знаки «Лучший меценат города Хабаровска» были вручены предпринимателям дальневосточной столицы, которые по итогам года оказали существенный вклад в развитие благотворительности. В номинации «Социальный партнер» заслуженные регалии получила генеральный директор ООО «Роял» Анастасия Чулкова, в номинации «Милосердие» памятный знак был вручен индивидуальному предпринимателю Наговициной Кен Ок. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска. Читать полностью…
В Хабаровске наградили лауреатов и финалистов четырнадцатого ежегодного конкурса ледовых скульптур «Амурский хрусталь»
В Хабаровске наградили лауреатов и финалистов четырнадцатого ежегодного конкурса ледовых скульптур «Амурский хрусталь». Торжественная церемония прошла сегодня в хабаровской мэрии. Ледовые скульпторы получили дипломы, денежные призы и уникальные авторские медали. Эксклюзивные литые награды с вкраплением элементов из муранского стекла для них изготовил известный в дальневосточной столице художник Роман Босов. Призы конкурсантам вручила заместитель мэра города по социальным вопросам Светлана Шевченко. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска. Читать полностью…
Рубрики: Происшествия
Для тех, кто в танке, поясняю. Помните малазийский БОИНГ, который пропал в Индийском океане? А Суперджет-100 в Индонезии?
Так вот, завалить Ту-154 сегодня можно и с набережной Сочи. С помощью компьютера. Вполне возможно и с применением американской противоракетной обороны (ПРО), расположенной на территории Румынии. Пробный шар. Будем ждать на Балтике, Польша или Южная Корея, там тоже есть ПРО. Читать полностью…
Сегодня в комитете потребительского рынка пищевой и перерабатывающей промышленности края состоялась церемония вручения сертификатов, дающих право использовать эмблему продуктового бренда региона.
Соответствующие документы получили 23 предприятия, продукция которых прошла процедуру проверки качества. Большинство из них — крупные игроки пищевой промышленности региона. Они одними из первых подали заявки на участие в проекте «Наш выбор 27». В их числе ОАО «Комбинат детского питания «Молочный край», ООО «Джей Джи Си Эвергрин», ООО «Новоторг», ООО «Мясное дело», мясоперерабатывающее предприятие «Скиф», ООО «Лесные продукты». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края. Читать полностью…
В Правительстве региона состоялась церемония награждения победителей краевого экологического конкурса «ЭкоЛидер-2016». Участие в нем приняли представители муниципальных образований, предприятий и организаций, средств массовой информации, общественники. Всего в организационный комитет поступило 67 заявок из 14 районов края. Победители определены в девяти номинациях. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края. Читать полностью…
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