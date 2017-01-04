Пожар в складском помещении по улице Окружной локализован
Рубрики: Происшествия

В 15.40 (хбр) 03 января 2017 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение о пожаре в складском помещении по улице Окружной, 19 в городе Хабаровск. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Читать полностью…

Аквапарку в Хабаровске – быть
Рубрики: Общество

Аквапарку в Хабаровске – быть. Подписано тройственное соглашение «По реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство торгово-развлекательного комплекса с аквапарком»  между правительством Хабаровского края, администрацией города и компанией – застройщиком ООО «Броско» (инвестором проекта). Как сообщил директор департамента архитектуры, строительства и землепользования городской администрации Сергей Сергейчук, в рамках соглашения уже разработана «Дорожная карта» по реализации инвестиционного проекта и выдаче разрешения на строительство объекта, создана рабочая группа из представителей сторон, которая займется решением всех текущих вопросов, которые неизбежно будут возникать в процессе воплощения проекта в жизнь. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска. Читать полностью…

Суд признал правомерным конкурс на осуществление перевозок по пассажирским маршрутам
Рубрики: Общество

Суд признал правомерным конкурс на осуществление перевозок по пассажирским маршрутам. Об этом сообщили в управлении транспорта администрации Хабаровска. Накануне в арбитражном суде Хабаровского края состоялось заседание по иску одного из предпринимателей, проигравшего конкурс на осуществление пассажирских перевозок в городе. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска. Читать полностью…

В Хабаровск прибыли два новых трамвая, изготовленные на Усть-Катавском вагоностроительном заводе
Рубрики: Общество

В Хабаровск прибыли два новых трамвая, изготовленные на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Планируется, что они выйдут на линию после новогодних праздников. Всего же мэрия закупила 3 новых вагона. Ещё один в пути, сейчас он находится в Забайкальском крае. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска. Читать полностью…

Мэр Хабаровска Александр Соколов наградил спортсменов, прославивших Хабаровск
Рубрики: Общество

Мэр Хабаровска Александр Соколов наградил спортсменов, прославивших Хабаровск. Победу на первенстве России по греко-римской борьбе завоевал Артем Рубанцев, а Владимир Радчиков стал серебряным призером соревнований. Благодарственными письмами и премиями были отмечены и наставники талантливых ребят. Как отметил Александр Соколов, такой результат – хороший подарок к 20-летию Федерации спортивной борьбы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска. Читать полностью…

В Хабаровске отметили лучших меценатов города
Рубрики: Общество

В Хабаровске отметили лучших меценатов города. В этом году наград удостоились три жителя краевого центра. Памятные знаки «Лучший меценат города Хабаровска» были вручены предпринимателям дальневосточной столицы, которые по итогам года оказали существенный вклад в развитие благотворительности. В номинации «Социальный партнер» заслуженные регалии получила генеральный директор ООО «Роял» Анастасия Чулкова, в номинации «Милосердие» памятный знак был вручен индивидуальному предпринимателю Наговициной Кен Ок. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска. Читать полностью…

В Хабаровске наградили лауреатов и финалистов четырнадцатого ежегодного конкурса ледовых скульптур «Амурский хрусталь»
Рубрики: Общество

В Хабаровске наградили лауреатов и финалистов четырнадцатого ежегодного конкурса ледовых скульптур «Амурский хрусталь». Торжественная церемония прошла сегодня в хабаровской мэрии. Ледовые скульпторы получили дипломы, денежные призы и уникальные авторские медали. Эксклюзивные литые награды с вкраплением элементов из муранского стекла для них изготовил известный в дальневосточной столице художник Роман Босов. Призы конкурсантам вручила заместитель мэра города по социальным вопросам Светлана Шевченко. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска. Читать полностью…

Радиолокационный терроризм
Рубрики: Происшествия

Для тех, кто в танке, поясняю. Помните малазийский БОИНГ, который пропал в Индийском океане? А Суперджет-100 в Индонезии?

Так вот, завалить Ту-154 сегодня можно и с набережной Сочи. С помощью компьютера. Вполне возможно и с применением американской противоракетной обороны (ПРО), расположенной на территории Румынии. Пробный шар. Будем ждать на Балтике, Польша или Южная Корея, там тоже есть ПРО. Читать полностью…

Сертификат на использование продуктового бренда получили более 20 предприятий края
Рубрики: Общество

Сегодня в комитете потребительского рынка пищевой и перерабатывающей промышленности края состоялась церемония вручения сертификатов, дающих право использовать эмблему продуктового бренда региона.

Соответствующие документы получили 23 предприятия, продукция которых прошла процедуру проверки качества. Большинство из них — крупные игроки пищевой промышленности региона. Они одними из первых подали заявки на участие в проекте «Наш выбор 27». В их числе ОАО «Комбинат детского питания «Молочный край», ООО «Джей Джи Си Эвергрин», ООО «Новоторг», ООО «Мясное дело», мясоперерабатывающее предприятие «Скиф», ООО «Лесные продукты». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края. Читать полностью…

«Эколидеры-2016» определены в Хабаровском крае
Рубрики: Общество

В Правительстве региона состоялась церемония награждения победителей краевого экологического конкурса «ЭкоЛидер-2016». Участие в нем приняли представители муниципальных образований, предприятий и организаций, средств массовой информации, общественники. Всего в организационный комитет поступило 67 заявок из 14 районов края. Победители определены в девяти номинациях. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края. Читать полностью…

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