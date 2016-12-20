Стратегия развития государственной национальной политики появится в крае

Сегодня под руководством заместителя Председателя Правительства края по вопросам внутренней политики Виктора Марценко состоялось заседание Совета по межнациональным отношениям.

Участие в диалоге приняли представители различных религиозных конфессий и национальных объединений, представленных в крае. Они обсудили направления дальнейшего сотрудничества. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Отмечалось, что для этого в регионе создано много площадок, на которых представители различных национальностей проводят информационные встречи, обсуждают острые вопросы, а также отмечают праздники. Главной из них является Ассамблея народов Хабаровского края.

Большое внимание в рамках государственной национальной политики уделяется и раннему предупреждению конфликтных ситуаций. Для этого в регионе создан научно-практический центр мониторинга. К его работе активно привлекают представителей научного сообщества.

Усилена и поддержка НКО, ведущих свою деятельность в этой сфере. В этом году по конкурсу 9 таких организаций получили гранты на сумму более 5 млн рублей. Кроме того, на решение вопросов этнокультурного развития народов края, укрепления национального единства в рамках профильной подпрограммы до 2020 года выделено 28,7 млн рублей.

«Новые программные мероприятия позволят повысить эффективность взаимодействия органов власти, общественных объединений и научных организаций. Укрепить позиции межнационального согласия в молодежной среде. Стимулировать интерес наших жителей к культуре и традициям разных народов, проживающих в крае», — отметил Виктор Марценко.

По его словам, решению этих задач в стране сегодня уделяется большое внимание. Разработан проект федерального закона «О единстве Российской нации». Планируется проведение «Года единства народов России».

Участники совещания сошлись во мнении, что обсуждение этих вопросов необходимо сделать главной темой повестки Гражданского форума Хабаровского края в следующем году.

«И самая главная задача на 2017-ый: необходимо разработать и принять Стратегию государственной национальной политики РФ в Хабаровском крае. Надеюсь, в этом важном и масштабном проекте примут участие ученые, общественность, органы власти и органы местного самоуправления. Особо хотел бы пригласить к работе молодежь», — подчеркнул Виктор Марценко.

В ходе заседания также состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Ассамблеей народов края, Хабаровском и Хабаровским муниципальным районом. Подписи под документом поставили главы территорий Александр Соколов и Денис Удод, а также первый заместитель председателя Ассамблеи Владимир Бейк.