Итоги работы за 2016 год подвели члены Совета политических партий и общественных организаций при мэре Хабаровска. Совет был создан 17 лет назад и, по словам его председателя Альбины Коровиной, он стал одним из первых общественных формирований города. Сейчас в него входят депутаты и представители 19 общественных движений Хабаровска. В этом году Совет принимал участие в организации и проведении выборов депутатов в Государственную Думу РФ, проводил выездные заседания на ярмарках выходного дня, обсуждал оказание адресной социальной помощи пожилым горожанам с низкими доходами. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

На прошедшем заседании также обсудили планы работы на будущий год и заслушали доклад о проекте Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. Перед членами Совета выступила заместитель начальника управления экономического развития мэрии Лариса Воронцова. «Главная стратегическая цель нашего города – это, конечно же, создание условий для стабильного повышения качества жизни. Для того чтобы выполнить эту цель, мы создали пять стратегических целей. В их числе развитие городской среды, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, создание условий для повышения уровня социальной и экономической активности», — отметила Лариса Воронцова.

По её словам, проект сейчас может оценить любой желающий. На сайте городской администрации проходит голосование, там можно по пятибалльной шкале поставить оценку проекту. Участие в опросе уже приняли более тысячи человек. По итогам общественного обсуждения будут учтены замечания и внесены изменения. Совет политических партий и общественных организаций при мэре города наметил планы на будущий год. В 2017-ом Совет обсудит вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с добровольческими организациями, поможет в проведении экологических мероприятий в краевом центре и проведёт информационную встречу по развитию сотрудничества между городами-побратимами.