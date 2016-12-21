В Хабаровске представителям некоммерческих организаций вручили гранты. Победителей конкурса «Хабаровск – город социальных проектов и возможностей», а также конкурса муниципальных грантов на краевую субсидию чествовали накануне в Городском дворце культуры. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Торжественная церемония награждения прошла в рамках заседания Совета при мэре города по содействию развитию институтов гражданского общества. Гранты по итогам конкурса «Хабаровск – город социальных проектов и возможностей» были вручены девяти общественным организация, которые в этом году представили свои наработки в таких номинациях, как: «Здоровая семья – здоровый город», «Защищенное детство», «Наследие». Сумма финансовой поддержки составила от 80 до 130 тысяч рублей для каждой организации.

Что касается краевой субсидии в размере 771 тысячи рублей, которая региональными властями была направлена на поддержку местных социально ориентированных некоммерческих организаций, то по результатам конкурса гранты получили 7 хабаровских НКО. Им были вручены сертификаты на суму от 71 до 120 тысяч рублей. В рамках торжественной церемонии впервые в Хабаровске был вручен специальный городской приз и памятный знак «Общественный лидер Хабаровска в 2016 году». Решением городской комиссии таковым была признана председатель общественной организации «Хабаровский союз женщин» Альбина Коровина.

«Целью органов местного самоуправления и институтов гражданского общества является укрепление духовного единства, развитие позитивного социального самочувствия граждан, основанного на общегражданских ценностях российской нации. Администрацией города Хабаровска проводится комплекс мероприятий по развитию некоммерческого сектора и вовлечению населения города в решение вопросов местного значения. Диалог власти и городского сообщества в Хабаровске по оценке многих – один из лучших на Дальнем Востоке и в Сибири», — отметил заместитель мэра города по связям с общественностью и СМИ Игорь Сероштанов.

Так, в городе ещё в 2013 году при личной поддержке мэра Хабаровска Александра Соколова был открыт Ресурсный центр некоммерческих организаций, который стал значимой площадкой для взаимодействия власти и общества. За время его работы проведено 205 мероприятий, около 170 некоммерческих организаций обратились сюда за консультациями. Городские социально ориентированные НКО постоянно участвуют в конкурсах на получение грантов. С каждым годом участников всё больше. В 2014 году в таких соревнованиях приняли участие 24 организации, из которых 11 стали победителями. А в 2016 было подано уже 44 заявки, 21 НКО получила финансовую поддержку.