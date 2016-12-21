Новый спортивный комплекс и лыжную базу начнут строить в Хабаровске в 2017 году. Об этом рассказал руководитель МАУ «Дирекция спортивных сооружений» Константин Юров. На строительство, капитальный и текущий ремонт спортивных объектов в грядущем 2017-м будет потрачен 41 миллион рублей. Как сообщил Юров, наибольших капитальных вложений потребует стадион «Заря», расположенный в поселке имени Горького. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Над трибунами стадиона построят капитальный навес, который надежно укроет болельщиков от непогоды. Он будет стоить городской казне 9,6 миллиона рублей. Но в гораздо большую сумму обойдется строительство второй очереди стадиона – спортивного комплекса на улице Воровского, 17 для игровых видов спорта (бейсбол, бэнди, футбол). Раздевалки, душевые, зрительская трибуна – все это предусмотрено в нем проектом. «Комплекс будет возводиться на условиях софинансирования: 30 миллионов рублей на строительство будет выделено из бюджета города Хабаровска и 60 миллионов рублей составит поддержка, выделяемая федеральным и краевым бюджетами. Строительство будет идти весь следующий год, а сдать комплекс планируем в 2018 году.

Еще один, пусть не такой большой, но не менее важный, спортобъект заложат в будущем году в районе Воронежа-1: там будет создана хорошая лыжная база для всех любителей этого зимнего вида спорта. На ее проектирование и подготовительные работы в следующем году будет затрачено 2 миллиона рублей», — сказал он. По словам Юрова, весьма расходной статьей в 2016 году оказались текущие и капитальные ремонты спортивных объектов и сооружений.

На это было затрачено порядка 22 миллионов рублей. Перечень работ весьма велик. Вот только некоторые из них: на стадионе «Юность» по улице Королева отремонтированы система отопления в раздевалках и детская игровая площадка; в спорткомплексе «Южный» — спортзалы для волейбола, раздевалки, туалеты, коридоры, тамбуры, система пожарной сигнализации. В спорткомплексе «Олимпия» обновлена проводка, и усилены металлоконструкции кровли. В бассейне «Дельфин» приведены в порядок душевые, и проведена огнебиозащита всех помещений; в «Галактике» заменили окна и установили ограждение парковки.

В предстоящем году, по словам Юрова, проведение таких масштабных ремонтных работ не планируется: «В связи с тем, что в 2016 году нами был осуществлен очень большой объем различных ремонтов на более чем полутора десятках объектов, которые приведены в полное соответствие всем требованиям и нормам, в 2017 году на эти цели нам выделено всего 3,7 миллиона рублей. На эти средства отремонтируем кровлю в спортивном комплексе «Самбо-90» в переулке Матросском, установим охранно-пожарную сигнализацию и поставим пластиковые окна взамен деревянных в филиале этого комплекса на улице Тихоокеанской.

Приведем в порядок кровлю и фасад в бассейне «Дельфин» на улице Королева, осуществим текущий ремонт канализации и нанесем огнебиозащиту на деревянные стропила кровли в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец». Но наибольший объем ремонтно-строительных работ в грядущем году придется на спортивный клуб «Кард», расположенный на улице Малиновского: в январе-феврале 2017-го в нем пройдет капитальный ремонт», — сообщил Константин Юров. За счет собственных средств, вырученных за оказание населению платных услуг, МАУ «Дирекция спортивных сооружений» удалось приобрести и установить самую современную комбинированную хоккейную коробку в реконструируемом парке офицеров флота в Краснофлотском районе дальневосточной столицы.

Ее стоимость – около миллиона рублей. Еще более полумиллиона было истрачено на покупку оборудования для парковой спортивной площадки. «Около трех миллионов рублей собственных средств предприятия мы потратили на текущие ремонты спортобъектов и информационное табло спорткомплекса «Южный». В 2017 году мы планируем продолжить реконструкцию парка ДОФ, который уже успел полюбиться хабаровчанам: к весне будем готовы представить общественности готовую концепцию его второй очереди. Очень рассчитываем на поддержку и помощь мэра города Александра Соколова в реализации проекта, надеемся заинтересовать и инвесторов.

Общая площадь парковой территории, подвергшаяся реконструкции в этом году, составляет более гектара. На это было затрачено около 11 миллионов рублей – средства муниципального бюджета, МАУ «Дирекция спортивных сооружений», спонсоров. На осуществление второго этапа реконструкции необходимы гораздо большие средства, так как реконструировать придется более обширную территорию — в 3,5 гектара. Цена вопроса составит свыше 12 миллионов рублей. В целом же планируется превратить этот парк в зону активного отдыха жителей Краснофлотского района, ведь именно по их многочисленным обращениям городская администрация и начала его возрождение», — поделился планами Юров.