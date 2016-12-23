Новые спортивные объекты будут построены в Хабаровском крае

Губернатор края Вячеслав Шпорт встретился с заместителем генерального директора ООО «Газпром инвестгазификация» по капитальному строительству Вадимом Навоенко. Стороны обсудили ход реализации инвестиционной программы «Газпром-детям» по возведению спортивных объектов на территории Хабаровского края. В рамках этой работы в муниципальных районах уже появились 38 открытых многофункциональных площадок. В 2016 году также начато строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательным бассейном в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и поселке Переяславка. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Во втором квартале следующего года начнется строительство комплекса с ледовым полем в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, в 2017-м на территории края появятся 10 пришкольных стадионов и малобюджетный физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем в Николаевске-на-Амуре. Объект включает в себя хоккейную коробку, спортивный зал для общей физической подготовки. Его строительство позволит создать базу для круглогодичных занятий хоккеем и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также организации физкультурно-оздоровительной работы с населением», — отметил Вадим Навоенко.

Вячеслав Шпорт поручил министерству физической культуры и спорта края держать строительство объектов на особом контроле, оказать всестороннюю помощь, в том числе по оформлению земельных участков.

«Строительство объектов в рамках реализации инвестиционной программы «Газпром-детям» вносит существенный вклад в развитие спорта в Хабаровском крае. В этом вопросе мы готовы оказывать любую помощь. У нас есть также предложение о совместной работе по реконструкции объектов комплекса стадиона имени Ленина. Вашей компанией накоплен колоссальный опыт подобной работы», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Общая стоимость строительства спортивных площадок в Хабаровском крае – 275 млн. рублей, возведение физкультурно-оздоровительных комплексов оценивается 2 290 млн. рублей.