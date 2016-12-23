Первый сертификат на использование продуктового бренда региона вручили в крае

В Хабаровском крае продолжается реализация проекта по поддержке местных производителей. В его рамках запущена процедура отбора предприятий, которые получат право использовать эмблему продуктового бренда региона в оформлении упаковки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

От производителей уже поступило около 40 заявок, положительное решение принято по 24 предприятиям, которые прошли процедуру проверки качества. Первый сертификат в торжественной обстановке сегодня вручили «Племптицезаводу «Хабаровский». Церемония прошла в производственных цехах предприятия. Участив в ней, а также в брендировании первой партии товаров, приняли председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу и глава Хабаровского муниципального района Денис Удод.

После этого они осмотрели производственные мощности крупнейшего на Дальнем Востоке завода, который с 2009 года ведет глубокую модернизацию. Сегодня здесь налажен выпуск около 160 млн штук яиц в год, что более чем на половину закрывает потребность Хабаровского края.

«Очень символично, что именно «Племптицезавод «Хабаровский» получил первый сертификат, так как предприятие является одним из передовых в нашем крае. Проект «Наш выбор 27» направлен на поддержку именно таких производств, которые имеют стратегическое значение для развития региона. Многие из-за непростых экономических условий сегодня испытывают сложности, их мощности недозагружены. Наш проект в первую очередь народный, его задача — увеличить поддержку предприятий, в том числе финансовую, а также нарастить внутреннее потребление», — отметил Николай Крецу.

По его словам, первые итоги реализации проекта планируется подвести в начале 2017 года. В это же время должна начаться и разработка профильной целевой программы, главной задачей которой является наращивание объемов выпуска собственных продуктов питания.