Губернатор потребовал ускорить предоставление господдержки получателям «дальневосточного гектара»

Сегодня Губернатор края Вячеслав Шпорт провел заседание проектного офиса по реализации федерального закона о «дальневосточном гектаре». В совещании приняли участие представители федеральных структур, руководители краевых министерств, главы муниципальных образований. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщила и.о. заместителя Председателя Правительства края – министра инвестиционной и земельно-имущественной политики края Ирина Серова, на сегодняшний день на территории региона в рамках закона предоставлено 763 «дальневосточных гектара». Больше всего участков взято в Хабаровском, им. Лазо, Амурском, Советско-Гаванском и Бикинском районах.

«В основном граждане берут землю для сельскохозяйственной деятельности, предпринимательства, ведения личного подсобного хозяйства. Но есть и такие интересные проекты, как строительство горнолыжной базы в поселке Многовершинном Николаевского района, центра славянской культуры в Комсомольском районе и сезонного скалодрома в Амурском районе», — рассказала Ирина Серова.

По словам Губернатора, в Хабаровском крае сохраняется высокое качество обработки заявлений на получение гектара, однако долю отклоненных заявок необходимо снижать и дальше.

«Сегодня более 20 процентов обращений граждан получает отказ из-за того, что выбранные участки не были внесены в кадастровый реестр, имеют объекты капитального строительства, расположены на территориях общего пользования или по другим причинам. Работа по внесению этих данных в федеральную информационную систему должна быть продолжена», — отметил Вячеслав Шпорт.

Губернатор подчеркнул, что в крае проведена большая работа по информированию населения о «дальневосточном гектаре», но для большей заинтересованности граждан необходимо предоставлять участникам проекта меры государственной поддержки.

«В настоящее время мы анализируем все действующие в крае госпрограммы и выделяем меры поддержки, которые могут применяться к обладателям «дальневосточного гектара». Получив бесплатную землю, граждане могут рассчитывать на помощь в области строительства, ведении сельского хозяйства как начинающие фермеры и в других сферах. Для наглядности и удобства все эти меры будут отражены в специальных буклетах», — сообщила Ирина Серова.

Губернатор Вячеслав Шпорт потребовал максимально ускорить эту работу и выпустить такие информационные материалы до конца 2016 года.