В Хабаровске на площади имени Ленина официально открылся «зимний городок». Для жителей и гостей краевого центра была организована развлекательно-игровая программа с розыгрышем призов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в комитете по молодежной политике Правительства региона, для создания ансамбля ледовых и снежных скульптур в этом году было заготовлено около тысячи кубометров льда и 1,2 тыс. кубометров искусственного снега. Особое место на площади заняла композиция «Амур-батюшка», олицетворяющая главную реку Хабаровского края. В районе «нулевого километра» организована детская зона со снежными фигурами и лабиринтом. Также впервые за многие годы здесь установили две ледовые горки.

Значительно возросло количество светодинамического оборудования. Закуплено 70 новых светодиодных ламп, которые стали эффектным дополнением в оформлении архитектурного комплекса.

Напомним, что в начале декабря площадь им. Ленина украсила большая новогодняя ёлка. Конструкция высотой 20 метров состоит из 192 натуральных елей разных размеров, установленных на металлический каркас. Дополнили композицию шары и гирлянды, причем часть новогодних игрушек в этом году обновлена.

Особое внимание краевые власти уделили безопасности и комфортному нахождению граждан на площади. Для этого территорию покрыли 2 тыс. кубометров утрамбованного искусственного снега, чтобы гуляющим не было скользко. У входов на площадь появились информационные стенды, организована продажа горячих напитков.

Ожидается, что из-за большого числа солнечных дней снежные и ледовые фигуры простоят на площади до конца января 2017 года.