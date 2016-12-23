Готовность к возникновению чрезвычайных ситуаций во время новогодних и рождественских праздников обсудили в хабаровской мэрии. С 25 декабря 2016 года по 15 января года грядущего все службы города и силы хабаровского звена ЧС будут работать в режиме повышенной готовности. При необходимости работа отдельных служб будет организована в две смены. Такое решение принято сегодня в ходе заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Основные усилия будут сосредоточены на бесперебойной работе объектов ЖКХ и жизнеобеспечения, общественного транспорта. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В числе приоритетных задач, поставленных перед городскими службами на период праздников, обеспечение пожарной безопасности мест проведения массовых мероприятий, соблюдение условий для безопасной эвакуации людей. Напомним, что народные гуляния в Хабаровске пройдут в 184 учреждениях и на 46 объектах жилищных массивов районов города. Все они будут находиться под постоянным надзором пожарных. Дорожные и коммунальные службы в случае сильных снегопадов должны быть готовы оперативно организовать работы по уборке снега с дорог и остановок на маршрутах движения общественного транспорта, внутриквартальных проездов и крыш зданий.

Весь парк снегоуборочной техники во время праздников должен находиться в состоянии повышенной готовности. Особо будет контролироваться возможность проезда к зданиям, сооружениям и всем местам проведения массовых празднеств для машин специальных служб.

Во избежание гололеда будет вестись регулярная подсыпка песчано-соляной смесью спусков и подъемов городских улиц. Отдельные задачи поставлены перед структурами ЖКХ. Специалисты этой отрасли должны взять под жесткий контроль беспрепятственность проезда спецтехники к контейнерным площадкам по вывозу мусора и к газораспределительным установкам, обеспечить качественную уборку территорий жилых массивов и принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе. Ориентировку на обеспечение бесперебойной работы муниципальных учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты населения, предприятий торговли, пищевой промышленности и общественного питания получили руководители этих структур.

В ходе совещания участники комиссии обсудили и уже проделанную работу. Как сообщил собравшимся начальник городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Акимов, организовано широкое оповещение населения дальневосточной столицы о правилах соблюдения пожарной безопасности во время новогодних праздников через многочисленные информационные сообщения в печатных и электронных СМИ.

Для того чтобы не только на улицах и площадях, но и в городских дворах, а также жилищах хабаровчан все обошлось без эксцессов, управлением по делам ГО и ЧС администрации города разработана и выпущена тысяча экземпляров информационных листовок «Правила пожарной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями и электрогирляндами в дни новогодних и рождественских праздников» и общих, обязательных к соблюдению, правилах пожарной безопасности. Эти памятки распространены на жилмассивах краевого центра. Во всех организациях и учреждениях города проведены противопожарные инструктажи руководителей и коллективов. В детских дошкольных, образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования прошли проверки помещений, в которых устанавливаются новогодние елки. Полностью готовы к выполнению задач по штатному предназначению городской поисково-спасательный отряд и сотрудники органов внутренних дел.

Обсудили на совещании и вопросы бесперебойного обеспечения хабаровчан водоснабжением и отоплением. Как доложил заместитель начальника управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций Иван Соловьев, на источниках тепловой энергии – ТЭЦ и котельных города – созданы и поддерживаются необходимые запасы топлива. На ТЭЦ запасено более 500 тысяч тонн угля (70-суточный запас). На угольном складе МУП Хабаровска «Тепловые сети» — 6 тысяч тонн. Подготовлен аварийный запас материалов для ликвидации последствий возможных технологических проблем. Усилены аварийно-ремонтные бригады, выделены дополнительный автомобильный транспорт и спецтехника.

Всего в праздничные дни на сетевых предприятиях будут задействованы более 130 единиц техники, 62 бригады в составе более 220 человек. Как показали проведенные проверки, сетедержатели города готовы обеспечить безаварийную работу систем жизнеобеспечения, бесперебойное и надежное электро-, тепло- и водоснабжение объектов инженерной коммунальной инфраструктуры города в период новогодних и рождественских праздников.