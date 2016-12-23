Хабаровчане бесплатно угостились продукцией местных производителей. Накануне в магазине «Ветеран» прошла дегустация изделий хабаровских пищевиков, претендующих на признание в проекте «Наш выбор 27». Покупатели смогли бесплатно откушать рыбных деликатесов, колбасных, кондитерских и хлебобулочных изделий, выпущенных ООО «Колос-Пром», ООО «Кондитерская фабрика «Хабаровская», ООО «Компания Агапов», известных производителей колбас и мясных продуктов «Мостовик» и «Березовка», претендующих на право маркировать свою продукцию брендом «Наш выбор 27». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Вердикт покупателей, с удовольствием отведавших всех предложенных яств, краток, но емок: «Вкусно!». Вместе со всеми покупателями отменные вкусовые качества предлагаемых кушаний оценил и заместитель мэра Хабаровска по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Сергей Казаченко. Он считает, что у их производителей есть хороший шанс в будущем нанести на свою продукцию новый логотип качества. «Город Хабаровск не мог остаться в стороне от такой замечательной акции, тем более что в нашем городе на протяжении нескольких лет проходит аналогичная – конкурс «Хабаровская марка».

Производители продовольственных продуктов, побеждающие в нем, получают право маркировать свои товары этим знаком качества. Этот фирменный знак — хороший ориентир для покупателей: объемы продаж продуктов, отмеченных «Хабаровской маркой», выросли почти на 20%. В большом многообразии товаров, которыми сейчас заполнены прилавки магазинов, логотип «Наш выбор 27» позволит хабаровчанам быстро и безошибочно увидеть продукт от местного производителя – вкусный и свежий», — сказал он. Отметим, что создание продуктового бренда «Наш выбор 27» было инициировано краевым правительством и определено путем голосования на правительственном сайте, в котором приняли участие более 2,5 тысячи респондентов. В перспективе новый логотип будет красоваться не только на продовольственных продуктах, но и на самых качественных и достойных промышленных товарах, произведенных в Хабаровском крае.

Однако право использовать эту эмблему получат лишь те предприятия, качество продукции которых будет подтверждено экспертами и лабораторными исследованиями. «Кто достоин чести наносить брендовый знак «Наш выбор 27» на свои изделия, определяют члены экспертной комиссии, созданной по распоряжению губернатора края. На сегодняшний день 10 предприятий уже могут маркировать продукцию этим логотипом. Рассматривается еще ряд заявок.

Чтобы заслужить это право, производителям надо не только выпускать качественную продукцию, но и не иметь нареканий и жалоб от покупателей, контрольно-надзорных органов, своевременно платить налоги и достойную зарплату своим сотрудникам. Только такие предприятия будут получать знак качества «Наш выбор 27», а остальным нужно будет равняться на них», — отметил Сергей Казаченко. По его словам, потенциальных претендентов на этот бренд среди хабаровских пищевиков сегодня очень много. В настоящее время в городе работают 140 предприятий пищевой промышленности. И доля их продукции на продовольственном рынке дальневосточной столицы весьма высока – только одних колбас выпускается более 400 наименований.

«Если говорить в процентном соотношении, то доля продуктов от местных производителей на полках хабаровских магазинов в общем объеме товаров составляет от 45 до 90% по разным видам продукции. Например, хлебобулочными изделиями хабаровчан практически на 100% обеспечивают местные производители. Молочной – на 45%, винно-водочной – на 52%. При этом, продвигая местную продукцию, мы не ставим заслонов конкуренции: каждый покупатель вправе выбрать продукт, который ему по вкусу и по карману, но все же отмечу, что продукция хабаровских производителей пользуется неизменным спросом», — сказал Сергей Казаченко. Также он отметил, что мероприятия по продвижению нового товарного бренда «Наш выбор 27» в Хабаровске будут продолжаться.