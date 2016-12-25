Параллельные стрелы Афганистана

Про Афганистан. И здесь, для Украины важно понять закономерности параллельных направлений. При стечении определённых похожих моментов с Афганистаном 1979 года современная Россия в скором будущем может ввести войска в Украину. Для защиты своих граждан! Это как в ситуации, когда ваш сосед безбожно курит и пьёт, в квартире постоянно лает и гадит собака, вонь пробивается сквозь плинтуса, и, вы идёте и бьёте морду своему нехорошему соседу.

Причин, по которым были введены войска в Афганистан, две. Первая: уничтожить в зародыше первые ростки международного терроризма. Начиная с 1976 года, США принялись за разработку концепции новой стратегии и тактики военного вмешательства в другие страны при помощи ударных вооружённых формирований из граждан других стран, современное название – террористы, умеренная вооружённая оппозиция. Таким образом, на территории Афганистана и началась тогда подготовка таких ударных групп. Основное направление деятельности для их применения выбрали Союз Советских социалистических республик. Уже тогда США и их союзники по НАТО решили зайти с Востока. Но не только террористы.

Второе: как вариант борьбы с коммунизмом, и проживающим на коммунистических территориях народов, США занялись организацией массового выращивания и производства наркотических средств на территории Афганистана для отправки в республики Советского Союза и страны Варшавского Договора. Мы уже знаем, что Советский Союз девять лет боролся с этой заразой на территории другой страны, при этом потерял более 13 тысяч своих лучших сыновей, и 15 февраля 1989 года войска были выведены. Как итог, на территории Афганистана полностью были уничтожены наркотические плантации, и наркотики на территорию СССР в планируемом объёме не пошли. Также был нанесён большой урон всей сети по подготовке террористов на территории приграничного с СССР государства.

Прошло время. И на территории Афганистана США тихонько опять создали террористические организации. И бороться с ними вызвались сами. Ввели войска НАТО. И сегодня за девять таких же лет их пребывания выращивание и производство наркотиков на территории Афганистана увеличилось в десятки раз, а созданные ими террористические организации подарили миру такие громкие локальные войны в разных странах мира, как Чечня и Дагестан в России, как Ирак, Ливия и Сирия.

Последняя новость: президент США Барак Обама официально дал добро на поставки ПЗРК (переносных зенитных ракетных комплексов) умеренной оппозиции в Сирии, которые и есть подготовленные ими террористы для свержения избранного сирийским народом правительства Башара Асада. Ещё посеяли хаос в Европе мигрантами. Так что ввод советских войск в Афганистан спас народы не только Советского Союза, но и народы Европы от наркотического засилья и террористического воздействия на небольшое время, так сказать, шкаф немного отодвинули.

Что касается Сирии, то здесь вмешательство России, в первую очередь спасает государство Израиль и ГРОБ ГОСПОДЕНЬ от Исламского Государства Ирака и Леванте, от ИГИЛ, который и создали, и до сих пор финансируют США.

И ещё, сегодня та территории Украины США занимаются не только подготовкой диверсионных групп, а и наркотиками. Как в Афганистане! Посеяли хаос и принялись за дело. Почитайте внимательно Инструкции, они есть и на украинской территории, того самого документа, принятого в США в 1976 году. Но самое страшное, что они на территории Украины уже создали восемь биологических лабораторий, где ставят опыты на жителях Украины. А это не что иное, как запрещённое биологическое оружие, и направлено оно против России. Совсем скоро приграничным с Украиной жителям России разрешено будет дышать слегка заражённым воздухом, пить немного нечистую с вирусами воду, и ни о каких продуктах с Украины и мечтать больше не придётся. Национальное богатство, доставшееся от набегов крымских татар, сало, больше не будут продавать на рынках в Белгороде, Воронеже, Курске и Киевском вокзале в Москве. Под угрозу встанет генетическое богатство России, и всю страну потом назовут инвалидной Россией. Но и это ещё не всё!

Зачем новой украинской власти нужен пылающий в огне Донбасс? Да, такой Донбасс нужен американским специалистам, потому что это настоящий полигон для обкатки созданных ими диверсионных групп. Заметьте, не искусственный, а натуральный полигон. Убили Моторолу, ранили Захарченко и ещё многих других, некоторые диверсанты-дети попались. Но факты налицо, всё это против нас с вами, против братских народов, против славян! И таким образом, с карты может исчезнуть не только Российская Федерация, но и Украина.

Придётся вводить войска. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал: «Мы сильнее любого агрессора!». Но он немножко неправ, надо было добавить, «в том числе и невидимого агрессора».

Касательно США, называется, с Афганистаном зашли с востока по отношению к России, а с Украиной – зашли с запада, то есть, взяли Россию в клещи. Факты говорят о том, что в данный момент ситуация сложилась таким образом, и если украинский народ не спасёт себя и российский народ от американской заразы изнутри, тогда России придётся спасать уже больной украинский народ не только на голову, но и на все члены человеческого тела.

Такая вот историческая, правда, с параллельными стрелами!

25 декабря 2016 года.