Общественный порядок в Хабаровске и крае казаки будут охранять под предводительством нового атамана. Он был избран в минувшую субботу на Большом казачьем «круге» (форма народного собрания у казаков, представительный орган казачьей общины, общий войсковой совет казаков), состоявшемся в Военно-историческом музее Дальневосточного военного округа. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Теперь на протяжении 5 лет командовать окружным казачьим обществом Хабаровского края будет Игорь Колосов. Он родился 26 февраля 1970 года, потомственный казак. До избрания атаманом окружного казачьего общества занимал пост атамана хуторского казачьего общества «Хутор Могилевский» района имени Лазо с марта 2010 года. Активную деятельность в казачестве начал с 2006 года. «Любо!» (форма согласия, одобрения у казаков) за его кандидатуру сказало подавляющее большинство участников круга.

В ходе инаугурации по казачьей традиции новоявленный атаман продемонстрировал соратникам нательный крест – символ своей принадлежности к православной вере (неукоснительное следование канонам и традициям Русской Православной Церкви – один из основополагающих принципов жизни и деятельности русского казачества), получил благословение от священнослужителей и несколько символических ударов нагайкой от казачьих старейшин. Поцеловал врученную ему атаманскую шашку и дал обет служить верой и правдой делу казачества. Стоит отметить, что Игорь Колосов сменил на посту казачьего полковника Владимира Степанова, получившего повышение по службе – теперь он будет командовать Уссурийским казачьим войском: свое «Любо!» за него сказали казаки всего Дальневосточного региона.

Также на круге прошла торжественная церемония прибивания к древку и освящения знамени Уссурийского казачьего войска, утвержденного Российской Геральдической Палатой. Чести вбить гвоздь удостоились лишь самые достойные из казаков, имеющие весомые заслуги перед обществом. После освящения стяга, все участники Большого круга присягнули на нем на верную службу Отечеству. На сегодняшний день в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации входят 10 обществ дальневосточных казаков, которые несут службу на безвозмездной основе.

На протяжении многих лет казачество региона участвует в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вместе с правоохранительными органами ведет борьбу с браконьерами-рыболовами и хищнической охотой, участвует в охране общественного порядка и государственных границ. Казаками заключено и выполняется 12 соглашений о взаимном сотрудничестве с правоохранительными органами и 6 – с Пограничным управлением ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Что до нашего города, то дачники дальневосточной столицы не устают хвалить работу бойцов городского казачьего общества Хабаровска «Форт ДВ», неусыпно охраняющих их сады и огороды от вандалов и воров. Рьяно взялись казачьи хутора и станицы за развитие животноводства и сельского хозяйства. В этом году станица «Амурско-Уссурийская» города Хабаровска вошла в Союз казачьих аграрных хозяйств и выиграла 9-миллионный грант краевого министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий на закупку крупного рогатого скота и строительство коровника на Большом Уссурийском острове.

Отдельное внимание уделяют казаки воспитанию подрастающего поколения: в школах Хабаровского края растет количество казачьих кадетских классов и факультативов казачьей направленности. В них учатся и воспитываются в духе традиций своих отцов и дедов около тысячи казачат. Лейтмотив воспитательного процесса – патриотизм и верность долгу, честное служение Отечеству. Как было отмечено на круге, большие надежды казаки возлагают на реализацию Стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2020 года.

Для выполнения ее положений президентом страны поставлена задача принять до 2018 года Федеральный закон «О развитии российского казачества», а также федеральную программу, призванную послужить дальнейшему развитию казачества по всей стране. Она предусматривает два основных направления деятельности казаков – военно-патриотическое, духовно-нравственное, культурное, физическое воспитание и несение государственной или иной службы. С этой целью планируется создать систему общественно-государственного партнерства с российским казачеством в период с 2017 по 2025 годы и выделить на это из госбюджета 765 миллионов рублей.