Хабаровским предпринимателям рассказали об особенностях внедрения профессиональных стандартов на предприятиях города. В администрации Хабаровска прошёл координационный совет с работодателями и представителями краевого правительства, где обсудили особенности введения профстандартов для организаций с различными формами собственности. Новые требования к работникам и работодателям вступили в силу 1 июля текущего года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Чиновники от Минтруда разработали список стандартов почти для тысячи разных профессий. Это нововведение направлено на то, чтобы привести образование в соответствие с требованиями рынка труда. Неприменение профстандартов работодателями может повлечь административную ответственность. Проверки проводит государственная инспекция по труду в Хабаровском крае.

В первую очередь руководители предприятий должны привести в соответствие с новыми профстандартами наименования должностей во всех документах, подтверждающих трудовые отношения с работником. «С 1 января 2017 года вступает в юридическую силу новый для Российской Федерации федеральный закон о независимой оценке квалификации. Принятие этого закона влечет за собой формирование абсолютно новой национальной системы квалификации.

Хабаровский край является одним из 12 пилотных субъектов в стране, кто принимает участие во внедрении независимой системы оценки квалификации», — выступила перед предпринимателями заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Наталья Мартыненко. По её словам, сейчас работодатели сталкиваются с тем, что при приёме на работу специалистов квалификация, заявленная в их дипломе, не соответствует действительности. Новая система определит четкие критерии как для работников, так и для их руководства.