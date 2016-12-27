Грипп может распространиться в Хабаровске во время новогодних каникул. На западе страны сейчас регистрируется повышение эпидемического порога заболеваемости гриппом, поэтому в Хабаровске прогнозируют рост заболеваемости в начале следующего года. Более половины населения города не защищено прививками, и вероятность распространения вируса велика. Об этом рассказала начальник управления здравоохранения Хабаровска Татьяна Скорик в ходе пресс-конференции. Сейчас в городе зарегистрировано 26 клинических случаев гриппа. Точный диагноз установят лабораторные исследования анализов больных. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

На сегодня в Хабаровске превышен на 29% эпидемический порог по ОРВИ. Однако школы и детские сады работают в штатном режиме. Дети обучаются по «кабинетной системе» – занятия проходят в одном помещении, что позволяет снизить риски распространения заболевания. Всего по Хабаровску закрыто на карантин 13 классов разных школ. В 30-й школе один класс закрыт на карантин по внебольничной пневмонии. «Мы ожидаем вирус типа А, который, скорее всего, придет в город из западных регионов. Кроме того, в Китае сейчас регистрируют случаи гонконгского гриппа.

Появилась информация и о циркуляции птичьего гриппа. Это инфекционная болезнь, которая дает высокий процент летальности. Поэтому сейчас важно задуматься о мерах профилактики как рядовым горожанам, так и руководителям организаций и предприятий Хабаровска», — рассказала начальник городского управления здравоохранения Татьяна Скорик. Специалисты рекомендуют строго следить за температурным режимом детей, ни в коем случае не допускать переохлаждения. По возможности необходимо избегать массовых скоплений людей, дома проветривать комнаты, проводить влажную уборку. Медики рекомендуют руководителям предприятий отправлять домой работников с симптомами ОРВИ и гриппа.