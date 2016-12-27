Избран атаман Окружного казачьего общества Хабаровского края

На Отчетном круге Окружного казачьего общества Хабаровского края прошли досрочные выборы руководящих органов организации.

Необходимость в этой процедуре возникла в связи с тем, что предыдущий руководитель общества Владимир Степанов возглавил Уссурийское войсковое казачье общество. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По итогам голосования новым атаманом стал Игорь Колосов, который ранее руководил первичной организацией в районе имени Лазо. Его первым заместителем казаки избрали Александра Смертина.

Кроме того, на Отчетном круге было принято решение включить в состав первичных структур три новых. Это общества «Орловская» и «Тумнинский» из Амурского и Ванинского районов, «Партизанский» из Хабаровска. Кроме того, казаки проголосовали за исключение двух станиц из Николаевского и Комсомольского районов. Это «Байдуково» и «Хальзанская».

Таким образом количество первичных организаций в окружном казачьем обществе края достигло 18. Всего в них состоят около 900 человек. Они активно участвуют в охране общественного порядка, защите государственной границы, занимаются природоохранной, культурно-просветительской и военно-патриотической деятельностью.

На отчетно-выборном круге также состоялась традиционная церемония. Согласно давним традициям, знамя освятили и прикрепили к деревянному древку.

Напомним, что в конце ноября Уссурийское войсковое казачье общество провело Большой отчетно-выборный Круг. Мероприятие, собравшее казаков со всего Дальнего Востока, впервые прошло в Еврейской автономной области. На нем был выбран новый войсковой атаман, которым стал руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Правительства края, атаман окружного казачьего общества Хабаровского края Владимир Степанов. На Круге участники рассмотрели вопросы выполнения Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества. Этот документ разработан до 2020 года и утвержден Президентом РФ Владимиром Путиным.