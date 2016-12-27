«Эколидеры-2016» определены в Хабаровском крае

В Правительстве региона состоялась церемония награждения победителей краевого экологического конкурса «ЭкоЛидер-2016». Участие в нем приняли представители муниципальных образований, предприятий и организаций, средств массовой информации, общественники. Всего в организационный комитет поступило 67 заявок из 14 районов края. Победители определены в девяти номинациях. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Это юбилейный, десятый конкурс. Отрадно отметить, что интерес к нему не ослабевает. Из года в год растет количество заявок и качество работ. Участники стремятся достигать успехов в области охраны окружающей среды. В этом конкурсе нет проигравших. Все представленные работы интересны и востребованы», — отметил заместитель министра – начальник управления природных ресурсов министерства природных ресурсов края Виктор Бардюк.

Так лучшим муниципальным образованием, по мнению жюри, стал Комсомольский район, где при строительстве нового вахтового поселка лесопромышленников были использованы современные стройматериалы и новейшее отопительное оборудование, позволившее снизить объемы вредных выбросов втрое. Среди предприятий победу одержала Дальневосточная железная дорога. В 2016 году компания приобрела «вагон-лабораторию охраны окружающей среды» и выполнила свыше полутора тысяч исследований.

Напомним, конкурс «ЭкоЛидер» призван выявить наиболее эффективные подходы к организации природоохранной деятельности и способствовать их широкому распространению. В этом году работы участников оценивали представители Правительства Хабаровского края, департамента Росприроднадзора по ДФО, Института водных и экологических проблем ДВО РАН, Тихоокеанского государственного университета.