Сертификат на использование продуктового бренда получили более 20 предприятий края

Сегодня в комитете потребительского рынка пищевой и перерабатывающей промышленности края состоялась церемония вручения сертификатов, дающих право использовать эмблему продуктового бренда региона.

Соответствующие документы получили 23 предприятия, продукция которых прошла процедуру проверки качества. Большинство из них — крупные игроки пищевой промышленности региона. Они одними из первых подали заявки на участие в проекте «Наш выбор 27». В их числе ОАО «Комбинат детского питания «Молочный край», ООО «Джей Джи Си Эвергрин», ООО «Новоторг», ООО «Мясное дело», мясоперерабатывающее предприятие «Скиф», ООО «Лесные продукты». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В течение нескольких месяцев они планируют осуществить ребрендинг своей продукции и нанести эмблему на упаковочную тару. Руководители предприятий уверены, что этот шаг позволит повысить узнаваемость их товаров.

По словам председателя комитета Николая Крецу, главная задача Народного проекта – поддержать местного производителя, помочь нарастить объемы выпуска и реализации продукции. Активную поддержку готовы оказать и торговые сети, предоставив «лучшие полки» для местных продуктов.

В работе у специалистов комитета находится еще более 15 заявок, которые будут рассмотрены в ближайшее время. Всего в Хабаровском крае около 300 производителей продуктов питания, из которых крупных – около 50-ти. Большинство из них планируют принять активное участие в проекте и в ближайшее время подадут заявки на использование эмблемы.