Для тех, кто в танке, поясняю. Помните малазийский БОИНГ, который пропал в Индийском океане? А Суперджет-100 в Индонезии?

Так вот, завалить Ту-154 сегодня можно и с набережной Сочи. С помощью компьютера. Вполне возможно и с применением американской противоракетной обороны (ПРО), расположенной на территории Румынии. Пробный шар. Будем ждать на Балтике, Польша или Южная Корея, там тоже есть ПРО.

Те, кто имеют профессиональное радиолокационное образование, и проходили военную службу в радиоразведке с профессиональной точки зрения понимают суть. При условии нахождения на борту самолёта импортной компьютерной системы постановки помех и помехозащиты в радиоэлектронной борьбе, а также зная определённые исходные данные, дадут стопроцентный результат на то, что самолёт взлетал без включённой помехозащиты и постановщика помех, и таким образом был сбит сигналом, например на отключение двигателей самолёта, или изменение положения закрылок. Искать надо в среде радиоэлектронщиков!

А также надо срочно менять всю компьютерную начинку на всех самолётах, где есть импортная компьютерная начинка. Иначе будут падать не только интересные экземпляры Ту-154 с такими идеологическими антитеррористическими пассажирами. Про СУПЕРДЖЕТ НАДО ПОМНИТЬ!

И чем только занимаются наши спецслужбы! Неужели после гибели Андрея Карлова такое простое действие нельзя было просчитать? Алеппо!

Здесь расследование по старинке не провести, здесь, в Сочи, начинается новая интеллигентная радиоэлектронная эра терроризма против России. Это типа ВАДА, когда внедрили Родченкова в нашу антидопинговую систему. Путина слышали? Здесь, в Сочи, та же опера.

Итак, начинается новая эра радиолокационного терроризма в отношении самолётов России. Надо внимательно проанализировать все странные авиационные катастрофы, в том числе и с футбольной командой в Южной Америке, и в небе над Донбассом.

Радиолокационный терроризм! Это страшно, но не смертельно.

Жалко погибших творческих товарищей.

27 декабря 2016 года.

Сергей Роща