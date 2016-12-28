В Хабаровске наградили лауреатов и финалистов четырнадцатого ежегодного конкурса ледовых скульптур «Амурский хрусталь». Торжественная церемония прошла сегодня в хабаровской мэрии. Ледовые скульпторы получили дипломы, денежные призы и уникальные авторские медали. Эксклюзивные литые награды с вкраплением элементов из муранского стекла для них изготовил известный в дальневосточной столице художник Роман Босов. Призы конкурсантам вручила заместитель мэра города по социальным вопросам Светлана Шевченко. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Напомним, что ежегодный конкурс ледовых скульптур «Амурский хрусталь» уже стал в Хабаровске доброй традицией. Он направлен на поддержку и развитие художественного потенциала талантливых молодых художников и скульпторов дальневосточной столицы. В этом году в «ледовой баталии» участвовали 9 команд, состоящих из двух человек каждая: профессиональных и самодеятельных хабаровских художников и скульпторов, как парней, так и девушек.

Многие из авторов принимали участие в творческом первенстве уже не в первый раз. Главная тема конкурса не претерпела изменений за 14 лет – это по-прежнему «Зимняя сказка». На изваяние скульптуры у участников было всего три дня. Скульптуры оценивались жюри по ряду критериев: техника и мастерство обработки льда, степень законченности произведения, рациональное использование материала, оригинальность композиционного решения и общее впечатление от произведения, складывающееся у публики. Оценила конкурсная комиссия и остроумие скульпторов, проявленное в выборе названия. Так, массу искренних добрых улыбок вызвала ледовая композиция «Ушла!». Сюжет скульптурной группы также весьма нетривиален: ветреная курица бросила своего верного супруга петуха ради богатенького красавчика павлина, оставив благоверного с выводком цыплят у разбитого корыта.

Все скульптуры, которые по завершению конкурса оснастили цветной подсветкой, простоят в парке «Динамо», радуя горожан, до конца февраля. Они прекрасны при свете дня и вдвойне очаровательны в сумерках. Лавры безусловных победителей творческого состязания снискала команда Максима Харченко и Андрея Карелина, изваявших «Небесного охотника». Их призом стали «золотые» медали и 50 тысяч рублей. «Серебро» и 40 тысяч достались Максиму Усенко и Антону Абросимову за композицию «Ушла!». Почетную «бронзу» и 30 тысяч рублей завоевали Станислав Закомолдин и Владимир Антонов со скульптурой «Волшебное путешествие».

Были вручены и поощрительные награды командам, не удостоившимся лавров победителей, – по 10 тысяч рублей на каждую. Но самой большой наградой стали билеты на поездку в Китай, где в январе 2017 года в городе Харбине пройдет Международный фестиваль снега и льда. На него отправятся команды, занявшие первое и второе места. Не обошлось и без приятного сюрприза. За мастерство, волю к победе и зрительские симпатии две команды-участницы получили специальные награды от торгово-сервисного центра «Stihl»: сертификаты на покупку оборудования для резки льда.

С приветственным словом к скульпторам обратилась заместитель мэра города по социальным вопросам Светлана Шевченко. «Спасибо вам за полет фантазии, талант и искусство, за такой замечательный подарок, который вы сделали Хабаровску в преддверии Нового года! Будем надеться, что ни у кого не поднимется рука испортить ваши произведения, и они пробудут с нами до самой весны. От всего сердца желаем новых творческих открытий и блестящих побед во всех конкурсах, в которых вы еще будете участвовать!», — сказала она.