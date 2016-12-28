В Хабаровске отметили лучших меценатов города. В этом году наград удостоились три жителя краевого центра. Памятные знаки «Лучший меценат города Хабаровска» были вручены предпринимателям дальневосточной столицы, которые по итогам года оказали существенный вклад в развитие благотворительности. В номинации «Социальный партнер» заслуженные регалии получила генеральный директор ООО «Роял» Анастасия Чулкова, в номинации «Милосердие» памятный знак был вручен индивидуальному предпринимателю Наговициной Кен Ок. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

А в номинации «Забота о будущем» отмечена предприниматель Людмила Шешенина. «От лица мэра города, от себя лично выражаю вам огромную благодарность за вашу благотворительную деятельность. Так, благодаря вам и другим жителям Хабаровска было собрано более 6 тысяч новогодних подарков для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Огромное вам спасибо», — обратилась к меценатам заместитель мэра города по социальным вопросам Светлана Шевченко. Конкурс «Лучший меценат города» проводится по личной инициативе мэра Хабаровска Александра Соколова начиная с 2011 года. За это время памятными подарками было отмечено более 20 меценатов и благотворителей, которые внесли значительный вклад в решение социальных проблем города.