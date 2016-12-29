Мэр Хабаровска Александр Соколов наградил спортсменов, прославивших Хабаровск. Победу на первенстве России по греко-римской борьбе завоевал Артем Рубанцев, а Владимир Радчиков стал серебряным призером соревнований. Благодарственными письмами и премиями были отмечены и наставники талантливых ребят. Как отметил Александр Соколов, такой результат – хороший подарок к 20-летию Федерации спортивной борьбы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Наша Федерация спортивной борьбы – одна из самых активных в стране, поэтому в Хабаровске так гордятся результатами наших спортсменов. Мы стараемся делать все, чтобы развивать это направление. Сейчас работает 16 залов – этого мало, но мы постараемся дать возможность большему количеству ребят заниматься этим видом спорта. За эти годы было воспитано 50 мастеров спорта. Не каждый вид спорта может похвалиться таким количеством», — подчеркнул Александр Соколов.

15 хабаровских борцов поднимались на первую ступень пьедестала на чемпионатах и первенствах России. Сейчас свыше 600 детей и подростков занимаются в секциях греко-римской и вольной борьбы. С ними работают 23 тренера. В городе проводится соревнования на кубок мэра по спортивной борьбе, которые уже второй раз проходят в статусе Всероссийского турнира. Глава города пообщался со спортсменами и их тренерами. После совместной фотографии на память мэр поздравил с наступающим Новым годом всех спортсменов города.

«Главное, чтобы наши спортсмены были всегда здоровы, показывали хорошие результаты, стремились к новым достижениям, а условия мы им постараемся создать. Я поздравляю всех спортсменов, физкультурников, любителей спорта с наступающим Новым годом. Пусть спорт помогает вам быть крепкими телом и сильными духом», — сказал Александр Соколов. Кроме премий и благодарственных писем, Артем Рубанцев и Владимир Радчиков будут получать стипендию мэра города.