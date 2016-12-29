В Хабаровск прибыли два новых трамвая, изготовленные на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Планируется, что они выйдут на линию после новогодних праздников. Всего же мэрия закупила 3 новых вагона. Ещё один в пути, сейчас он находится в Забайкальском крае. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как рассказали в управлении транспорта мэрии, трамваи обошлись городскому бюджету в сумму около 49 миллионов рублей. «Стоимость одного вагона – 16,3 миллиона. Получилось заметно дешевле, чем планировалось, потому что мы узнали, что постановлением правительства производителям трамвайных вагонов предоставляется субсидия. Усть-Катавскому заводу предоставили субсидию 8 миллионов рублей на транспортное средство. Мы успели подать документы в самый последний момент и в конце ноября приобрели вагоны – каждый нам обошелся на 8 миллионов дешевле.

Тем самым сэкономили 24 миллиона бюджетных средств города», — рассказала консультант управления транспорта администрации Хабаровска Елена Кашеварова. С Усть-Катавским заводом управление транспорта работает с 2010 года. За время сотрудничества администрация закупила у изготовителя 15 современных вагонов. Трамваи модели КТЗ-623-02, которые прибыли в Хабаровск накануне, оборудованы по всем требованиям программы «Доступная среда». Кроме того, они могут развивать скорость до 80 км/ч. Сейчас вагоны находятся на базе трамвайно-троллейбусного управления. В ближайшее время в краевой центр приедут специалисты завода-изготовителя для пусконаладочных работ. Планируется, что вагоны пустят по маршрутам №1 и №5.