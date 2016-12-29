Суд признал правомерным конкурс на осуществление перевозок по пассажирским маршрутам. Об этом сообщили в управлении транспорта администрации Хабаровска. Накануне в арбитражном суде Хабаровского края состоялось заседание по иску одного из предпринимателей, проигравшего конкурс на осуществление пассажирских перевозок в городе. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Перевозчик требовал признать итоги открытого конкурса недействительными. Он имел претензии к тому, что была якобы нарушена очередность подачи заявлений, что конкурсная комиссия отклонила заявки из-за имеющихся у перевозчиков долгов по налогам, что не были приняты заявки из-за неправильно оформленных документов, подтверждающих стаж работы.

Эта тяжба длилась несколько месяцев. 28 декабря арбитражный суд Хабаровского края отказал в удовлетворении требования истца о признании конкурса незаконным, а действия управления транспорта названы правомерными. Напомним, проигравшие в открытом конкурсе перевозчики обращались с жалобами на действия конкурсной комиссии в Управление федеральной антимонопольной службы. Всего ими было подано девять заявлений. По каждому из них была проведена проверка, и ФАС не обнаружила никаких нарушений. Кроме того, предприниматели, не согласные с результатами конкурса на осуществление пассажирских перевозок в городе, подавали заявления и в прокуратуру. Этот надзорный орган провел четыре проверки и не обнаружил в процедуре проведения конкурса признаков нарушения закона о конкуренции.