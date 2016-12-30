Аквапарку в Хабаровске – быть. Подписано тройственное соглашение «По реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство торгово-развлекательного комплекса с аквапарком» между правительством Хабаровского края, администрацией города и компанией – застройщиком ООО «Броско» (инвестором проекта). Как сообщил директор департамента архитектуры, строительства и землепользования городской администрации Сергей Сергейчук, в рамках соглашения уже разработана «Дорожная карта» по реализации инвестиционного проекта и выдаче разрешения на строительство объекта, создана рабочая группа из представителей сторон, которая займется решением всех текущих вопросов, которые неизбежно будут возникать в процессе воплощения проекта в жизнь. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Накануне группа уже провела первое совещание. Представители властей и бизнеса разработали план мероприятий, в ходе которых застройщик устранит замечания по проекту, выданные ему мэрией, сможет получить разрешение на строительство и приступить к работам. Напомним, что впервые проект был представлен на градостроительном совете 7 октября 2015 года. Тогда градосовет в принципе одобрил разработку, но высказал ряд замечаний, для устранения которых застройщику надлежало представить проектное решение для защиты от затопления, выполнить детальный анализ с расчетом транспортных потоков и представить предложения по развитию дорожной схемы в районе комплекса.

Но эти рекомендации были учтены лишь частично, в результате чего департамент архитектуры отказал в выдаче разрешения на строительство. Сейчас краевые и городские власти сумели прийти к консенсусу с инвестором, и перешли к конструктивному сотрудничеству.