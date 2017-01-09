Новогодние каникулы в Хабаровске прошли без коммунальных эксцессов. Об этом рассказал исполняющий обязанности первого заместителя мэра краевого центра по городскому хозяйству Александр Андрюшин. «Новогодние и рождественские празднества в Хабаровске прошли без аварий на городских инженерных и внутриквартальных сетях. Все ресурсоснабжающие, муниципальные, жилищные предприятия и предприятия благоустройства несли дежурство в круглосуточном режиме, поэтому мелкие неполадки, такие, как, к примеру, порыв розлива холодной воды в одном из домов, устранялись оперативно в тот же день», — сказал он. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Стоит отметить, что в период праздников в единую городскую диспетчерскую службу поступило 870 обращений от хабаровчан – значительно меньше, чем в новогодние каникулы прошлого года. 322 обращения касались вопросов ЖКХ, 15 – благоустройства, 31 – взаимодействия с экстренными службами, 502 – по прочим текущим проблемам. Как отметили диспетчеры, большинство проблем, в буквальном смысле подмочивших горожанам новогоднее настроение, были связаны с засорами в канализационных сетях.

Причем во многих случаях причиной их возникновения стали действия жителей дальневосточной столицы – к засорам канализации привели попытки граждан спустить в унитаз крупногабаритные отходы, не предназначенные для смыва. Что до мусора, то за время новогодних празднеств, как отметил Александр Андрюшин, с территории города на мусороперегрузочную станцию его было вывезено около трех тысяч тонн. Мусоровозы начали работу на рассвете первого дня января: 27 машин вышли на линию в 4 часа утра.

Также ежедневно во время праздников в уборке городских дорог и улиц задействовались порядка 450 единиц техники предприятий благоустройства. В период с 1 по 8 января в городе было зарегистрировано 231 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибли 2 человека, а 15 получили травмы различной степени тяжести. Произошло 7 пожаров (2 – в многоэтажных домах, 3 – в домах частного сектора, 2 – в административных зданиях): 3 человека погибли, 4 пострадали. «Скорую помощь» за время праздников хабаровчане вызывали 8700 раз. Как сообщил Александр Андрюшин, в охране правопорядка в городе были задействованы свыше 1,5 тысячи полицейских и бойцов нацгвардии. Серьезных происшествий, требовавших вмешательства этих сил, в краевом центре отмечено не было.