В Хабаровске появится семейный экопарк. Объект будет построен за счет инвестора и расположится в парке «Северный». Экопарк будет создан в «верхней» части парка «Северный». Вход в новый комплекс оформят в виде крепостной стены, сложенной из камня, а основным объектом станет «Сказочный замок». Как сообщают авторы проекта, при создании концепции замка было изучено более 50 сооружений средневековой Европы и России. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

При строительстве планируется использовать тяжелые деревянные балки, суровую каменную кладку, оконные оклады, подъемный мост. Рядом с замком появится арена для проведения рыцарских турниров, украшенная фонтаном. На прилегающей территории будет разбита пикниковая зона для проведения семейных праздников и приготовления мяса и овощей на мангале. Кроме того, в экопарке будут построены скалодром, веревочный парк, футбольное поле, аттракционы, детская гоночная трасса, где юные посетители парка смогут поучиться правилам дорожного движения и прокатиться на мини-поезде, появятся фудкорты.

Создатели парка обещают, что на этой территории появится водопад и интересные арт-объекты, на фоне которых можно устраивать фотосессии. Общая площадь экопарка составит более 2 тысяч квадратных метров, а его стоимость оценивается в сумму около 100 миллионов рублей. Эти средства вложит инвестор. Мэр Хабаровска Александр Соколов ознакомился с проектом семейного экопарка и высоко оценил его.

Он отметил, что развитие парков «Северный» и имени Гагарина очень важно для жителей Хабаровска. «Будем развивать эти территории, продолжим работы. Инвесторам, которые займутся этим, нужно помогать. После завершения работ, я думаю, это будут места, на которых хабаровчане и гости города с удовольствием будут проводить время», — отметил Александр Соколов. К строительству экопарка инвестор уже приступил.