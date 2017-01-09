В Хабаровском крае действует восемь ледовых переправ

В Хабаровском крае продолжают открывать ледовые переправы. В настоящее время через водоёмы уже проложено восемь проездов. Зимники оборудованы в Верхнебуреинском, имени Лазо, Комсомольском, Николаевском, имени Полины Осипенко и Охотском районах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в краевом ГУ МЧС, жители этих муниципальных образований могут безопасно пересечь реки Бурея, Нимелен, Амгунь, Амур, Катэн и Охота. Всего же в этом году в регионе может открыться 30 ледовых дорог. Именно столько заявок на обустройство подали муниципалитеты.

Спасатели напомнили, что переправы открывают местные власти лишь там, где толщина покрова рек и озер позволяет автомобильному транспорту проехать по льду. Перед этим ледовые дороги обследуют на безопасность, после чего выдают заключение.

Крепкий покров на водоемах Хабаровского края еще не установился. Важно помнить, что пересекать реки и озера разрешается только в специальных местах. С ноября в регионе уже произошла череда происшествий на льду, приведших к гибели людей.