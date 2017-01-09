Возможности для получения «дальневосточного гектара» в крае расширились

За время новогодних каникул в министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края поступили новые заявки на получение «дальневосточного гектара». По данным ведомства, с 2017 года перечень возможностей, для которых может быть оформлен бесплатный земельный участок, расширился. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон №119-ФЗ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«В крае проживает достаточно много граждан, которые имеют в собственности жилой дом, но долгое время не могут оформить свои права на прилегающую землю. Проблема связана с административными вопросами, не урегулированными после советского периода. Теперь же закрепить за собой такой участок можно в рамках закона о «дальневосточном гектаре», — сообщил начальник отдела краевого министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Андрей Примак.

Всего с начала реализации проекта в Федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.рф» поступило 3128 заявлений от желающих получить гектар на территории Хабаровского края. За вычетом отозванных и отклоненных, в работу принято 1975 заявок. В пользование гражданам уже отдано 1030 бесплатных участков – свыше 30% земель, оформленных в рамках закона по всему ДФО. Большая часть предоставленных по краю участков расположена в Хабаровском, им. Лазо и Ульчском муниципальных районах.

В министерстве отметили, что в крае продолжает работу выездная экспертная группа, помогающая жителям отдаленных поселений выбрать и оформить «дальневосточный гектар». В январе специалисты региональных ведомств по поручению Губернатора посетят Тугуро-Чумиканский и им. Лазо районы края.

Напомним, что стать обладателем своего гектара может каждый совершеннолетний житель региона. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru и подать заявление на сайте https://надальнийвосток.рф. Здесь же можно узнать о свободных участках, условиях предоставления земли, вариантах ее освоения и др.

Сегодня принять участие в уникальном национальном проекте могут только дальневосточники, но уже с 1 февраля 2017 года такую возможность получат все жители страны.

Задать любой интересующий вопрос о «дальневосточном гектаре» можно по телефонам «горячей линии»: 8-800-100-42-12, 8-800-200-32-51. Получить помощь можно также в администрациях муниципальных образований.