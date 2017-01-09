В середине недели на севере края пройдут сильные снегопады

К Хабаровскому краю приближается очередной циклон. Как сообщили в Дальневосточном гидрометцентре, с 11 по 12 января на севере региона пройдут мощные снегопады. Ухудшение погоды ожидается сразу в пяти районах: Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, имени Полины Осипенко, Ульчском и Николаевском. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Синоптики уточнили, что снег будет сопровождаться сильным ветром. Местами порывы могут достигать 23-28 м/с. При такой скорости возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Спасатели предупреждают о вероятности обрывов линий связи, электроснабжения, обрушения слабо укрепленных конструкций.

Особо внимательными в дни циклона следует быть автомобилистам, которые могут оказаться на междугородних автотрассах. На дорогах образуется снежный накат. Вероятность аварийных ситуаций существенно повысится.

Главам муниципальных образований рекомендовано принять комплекс превентивных мер по снижению риска ЧС и минимизации их последствий.