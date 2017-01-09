Более 200 тысяч жителей края приняли участие в праздничных мероприятиях

Работу учреждений социально-культурной сферы в период новогодних праздников обсудили сегодня на аппаратном совещании при Губернаторе края. С докладом выступил заместитель Председателя Правительства региона Александр Федосов.

По его словам, только в учреждениях культуры за последние три недели было организовано более 1200 праздничных мероприятий. Новогодние утренники, спектакли, концерты, шоу-программы, танцевальные вечера по всему краю посетили около 183 тысяч детей и взрослых. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Так, в Комсомольске-на-Амуре горожане наиболее активно посещали краевой Дом молодёжи, дворцы культуры «Авиастроителей» и «Алмаз», краеведческий музей и музей Изобразительных искусств, Центр развития творчества детей и юношества, городская библиотека им. Островского. На центральной набережной работал каток, были установлены ледовые скульптуры, смонтирована иллюминация. Также по городу было обустроено четыре «зимних городка». Всего новогодние мероприятия посетили свыше 25 тысяч комсомольчан.

С 1 по 8 января во всех муниципальных образованиях прошла Декада спорта и здоровья. К массовым физкультурным и спортивным акциям присоединились более 4 тысяч жителей края.

Большое количество мероприятий традиционно было организовано для школьников. Около 14 тысяч детей провели зимние каникулы в 230 лагерях на базе школ и учреждений дополнительного образования, еще почти 700 ребят смогли отдохнуть в пяти загородных оздоровительных лагерях.

Более 5 тысяч школьников приняли участие в новогодних мероприятиях общекраевого и всероссийского уровня. Среди них полторы тысячи детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 138 воспитанников детских домов. Делегация из 20 школьников приняла участие в Общероссийской ёлке в Государственном Кремлевском Дворце.

Еще около 600 школьников края приняли участие в туристических поездках по городам России, посетив Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Великий Устюг, Владивосток, Благовещенск, Новосибирск, Иркутск. Кроме того, 190 ребят организованно посетили зарубежные страны.

«Особое внимание во время зимних каникул уделялось вопросам комплексной безопасности, включая соблюдение санитарно-гигиенических норм, противопожарных правил, требований к перевозкам организованных групп детей и др. Дополнительно были организованы рейды в неблагополучные семьи для профилактики подростковой преступности. Благодаря принятым мерам праздничные мероприятия в крае прошли без срывов и чрезвычайных ситуаций», — отметил Александр Федосов.