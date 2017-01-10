В 2016 году краевой жилищный надзор выявил более 650 нарушений

В 2016 году специалистами краевого жилищного надзора выявлено более 650 нарушений законодательства. Большинство из них связано с несоблюдением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей по содержанию многоквартирных домов на управляющие компании наложено штрафов на сумму почти в 21 млн рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отмечают в краевом жилнадзоре, активную позицию занимают и сами жители. В ведомстве отмечают рост числа обращений граждан. В 2016 году от них поступило более 16 тысяч заявлений. В большинстве случаев людей интересовали разъяснения по тем или иным темам, также по материалам, изложенным в обращениях. Управлением регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края проведены внеплановые проверки. Около 1700 жалоб направлены в органы местного самоуправления, либо по компетенции в надзорные органы. В настоящее время на рассмотрении находятся около 2 тысяч обращений.

Сегодня в Хабаровском крае насчитывается более 33 тысяч многоквартирных домов (МКД) из которых почти 8 тысяч обслуживают управляющие компании, в более 1700 организованы ТСЖ, ЖСК, ЖК и порядка 24 тысяч собственниками помещений.