В Хабаровском крае началась вакцинация против клещевого энцефалита

В крае стартовала весенняя кампания по иммунизации населения против клещевого вирусного энцефалита. Вакцина в необходимом объеме уже доставлена в медучреждения региона. Планируется, что до 1 марта будут привиты 102 тысячи жителей края, из которых 43 — дети. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
«Вакцина закуплена за счет средств краевого бюджета. Рассчитывать на прививки в первую очередь могут дети и жители края, чья профессиональная деятельность отнесена к так называемой группе риска, студенты, — отметил начальник отдела министерства здравоохранения края Вячеслав Ходжер. — Прививки можно получить в поликлиниках по месту жительства, в детских образовательных учреждениях, средних и высших учебных заведениях, по месту работы при наличии договора между руководителями предприятия и поликлиники».
Он также добавил, что в прошлом году в лечебные учреждения края по поводу укусов клеща обратились почти семь тысяч человек. Зарегистрировано 60 случаев клещевого боррелиоза и пять случаев клещевого энцефалита.
Напомним, дальневосточный вид вируса вызывает наиболее тяжелые формы заболевания. Проявлять активность опасные насекомые начинают практически сразу после схода снега.
Эта запись была опубликована 10.01.2017в 19:39. В рубриках: Общество.
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