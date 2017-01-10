Вячеслав Шпорт поручил проверить целесообразность отмены ряда маршрутов общественного транспорта в Хабаровске

Губернатор края Вячеслав Шпорт взял на контроль ситуацию с отменой ряда маршрутов общественного транспорта в Хабаровске. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
После завершения новогодних праздников в Правительство края и СМИ стали поступать обращения от жителей города о нехватке автобусов и невозможности вовремя попасть на рабочие места из спальных районов города. Речь идет, в первую очередь, о жителях поселка Березовка и ряда других микрорайонов. Это связано с отменой по решению администрации Хабаровска нескольких городских маршрутов.
Вячеслав Шпорт поручил мэру краевой столицы проанализировать сложившуюся ситуацию и наладить качественное транспортное обслуживание пассажиров.
Эта запись была опубликована 10.01.2017в 19:39. В рубриках: Сводка.
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