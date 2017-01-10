С 1 января 2017 год меняется порядок платы за общедомовые нужды

В июне 2015 г. в статью 154 Жилищного кодекса РФ были внесены изменения, согласно которым плата за содержание жилого помещения помимо платы за услуги, работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества, должна также включать плату за холодную, горячую воду, электроэнергию и отведение сточных вод в целях содержания общего имущества. С 1 января 2017 г. такие изменения вступили в силу.

Согласно данным изменениям до 01.06.2017 г. органы государственной власти субъектов РФ должны утвердить нормативы потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии в целях содержания общего имущества в МКД.

До этого момента применяются действующие нормативы потребления коммунальных услуг на ОДН, установленные субъектом РФ по состоянию на 1 ноября 2016 г.

— Порядок определения размера платы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества установлен постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 №1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», — сообщила

Ольга Беленькая, генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп».

Для первоначального включения указанных расходов в плату за содержание жилого помещения не требуется решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

При последующих включениях размер таких расходов определяется исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества и тарифов, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ.

— Указанные изменения коснутся тех потребителей, которые проживают в многоквартирных домах, в которых выбран способ управления «управляющая организация» либо «товарищество собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива», — сообщает Ольга Беленькая, генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп».

Если же в доме выбран непосредственный способ управления, либо способ управления не выбран, либо выбранный способ управления не реализован, то в этом случае потребитель будет отдельно вносить плату за индивидуальное потребление, и плату за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды.

— Однако, вне зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом, за отопление потребитель вносит плату совокупно без разделения на плату за потребление в жилом или нежилом помещении и плату за ее потребление в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, т.е. ОДН на отопление отсутствует, — отметила Ольга Беленькая.

При этом появляется норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, иными словами ОДН на водоотведение. Такой норматив определяется путем суммирования нормативов потребления коммунальных ресурсов холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Расходы на оплату сточных вод в целях содержания общего имущества будут включены в плату за содержание с момента начала применения норматива отведения сточных вод в целях содержания общего имущества, установленного органом исполнительной власти субъекта РФ.