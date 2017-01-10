Главные магистрали города очищены от последствий вчерашнего снегопада. Уборка снега и посыпка трасс противогололедными средствами продолжается. Об этом сообщил заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Снегопад, прошедший в Хабаровске накануне, был не слишком обильным и не вызвал затруднений у городских дорожных служб. С момента выпадения осадков проезжую часть сразу же начали посыпать противогололедными средствами. Всего за сутки на хабаровские трассы высыпано 650 тонн песчано-соляной смеси и 22 тонны реагента «Бионорд». Над очисткой дорог во всех районах города круглосуточно трудились механизированные колонны, в состав которых вошли 114 единиц спецтехники. За прошедшие сутки на специализированные площадки складирования вывезено 850 кубометров снега, убранного с дорог краевого центра. Замечаний по качеству снегоуборки в адрес дорожных служб от горожан не поступало.

Работы продолжаются, о полной ликвидации последствий снегопада говорить пока рано», — рассказал Виталий Колтанюк. Также он отметил, что муниципальные предприятия, занятые в сфере благоустройства, ведут модернизацию своей технической базы для обеспечения бесперебойной работы спецтехники. Так МУП «Южное» укрепило свою ремонтную базу новыми агрегатами. В числе приобретений – токарный станок, на котором в течение нескольких минут взамен вышедших из строя вытачиваются новые детали для грейдеров, самосвалов, тракторов, роторов.

Также приобретены станки для изготовления рукавов высокого давления (РДК) – это наиболее «уязвимая» запчасть в гидравлике любого типа специализированных машин, используемых сейчас дорожниками. Как отметил начальник транспортного отдела МУП «Южное» Евгений Тихонов, раньше сами рукава, комплектующие к ним и сборку приходилось заказывать на сторонних предприятиях. Уже на днях, когда пройдет наладка оборудования, «Южное» сможет оперативно обеспечивать РДК не только свою собственную технику, но и удовлетворить потребности в них других хабаровских муниципальных предприятий в кратчайшие сроки и по ценам значительно ниже среднерыночных по городу.

Как подчеркнул Евгений Тихонов, в зимний период машины работают с удвоенной, а иногда и утроенной нагрузкой, в круглосуточном режиме в агрессивной среде – соль и реагенты не способствуют сохранности техники, и степень ее износа достаточно высока. Поэтому ускоренные темпы ремонта и сокращение времени простоя машин скажутся на продуктивности работы дорожников весьма положительно.