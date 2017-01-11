Краевые инвестпроекты в области освоения лесов получат государственную поддержку

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт утвердил заявки двух лесопромышленных компаний региона на включение их инвестиционных проектов в перечень приоритетных. Заявителями выступили ООО «Леспром ДВ», планирующее создать лесоперерабатывающий комплекс в районе им. Лазо, и компания «Логистик Лес» с проектом строительства деревоперерабатывающего предприятия в п. Березовый Солнечного района. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По информации министерства природных ресурсов края, вопрос о включении обоих проектов в список приоритетных уже согласован с Федеральным агентством лесного хозяйства и Министерством промышленности и торговли РФ. Окончательное решение будет принято Минпромторгом России до конца января.

«Данный статус позволит инвесторам получить существенную государственную поддержку. Прежде всего, им будут без аукционов предоставлены лесные участки, необходимые для реализации заявленных проектов. А стоимость аренды лесосек будет снижена на 50 процентов до тех пор, пока новые предприятия в установленный срок не выйдут на стадию окупаемости», — рассказал заместитель председателя комитета лесной промышленности минприроды края Сергей Трегубов.

Реализация обоих проектов намечена на 2017-2020 годы. ООО «Логистик Лес» инвестирует в свое деревообрабатывающее предприятие 3,43 млрд рублей и создаст более 400 рабочих мест. В текущем году компания должна утвердить необходимую проектную документацию, заключить договоры аренды лесных участков и начать заготовку древесины, приобрести часть техники и оборудования, приступить к созданию лесной инфраструктуры и строительству цехов.

Ввод в эксплуатацию лесопильного производства запланирован уже на первый квартал 2018 года, запуск ТЭС и сушильных камер первой очереди – на 2019 год. В 2020 году начнут работу цех по производству пеллет и сушильные камеры второй очереди. По окончании проекта предприятие сможет ежегодно выпускать 380 тыс. кубических метров сухих пиломатериалов, 150 тыс. тонн топливных гранул и 230 тыс. кубометров технологической щепы.

Еще 1,3 млрд рублей инвестирует в отрасль ООО «Леспром ДВ». Работу на лесоперерабатывающем комплексе в районе им. Лазо получат более 150 человек. К 2020 году здесь будут производить 61,5 тыс. кубометров пиломатериалов, 10 тыс. тонн пеллет, 9,5 тыс. кубометров лущеного шпона и 5 тыс. кубометров дров. Первые цеха по выпуску шпона и топливных гранул планируется сдать в эксплуатацию уже в 2017 году.

В краевом минприроды напомнили, что с 2008 года статус приоритетных был присужден восьми инвестиционным проектам в области освоения лесов региона. В настоящее время государственную поддержку получают предприятия «Дальлеспром», «Римбунан Хиджау» и «Азия Лес».