Новые заказники и памятники природы создадут в крае в 2017 году

Сегодня, 11 января, в России отмечается День заповедников и национальных парков. Дата приурочена к образованию первого в стране Баргузинского заповедника, созданного на озере Байкал ровно сто лет назад.
По информации министерства природных ресурсов Хабаровского края, на сегодняшний день в регионе создано шесть государственных природных заповедников и два национальных парка общей площадью 2,32 млн гектаров. Это заповедники «Большехехцирский», «Комсомольский», «Буреинский», «Джугджурский», «Ботчинский», «Болоньский», нацпарки «Анюйский» и «Шантарские острова». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
«Всего на территории края насчитывается 217 особо охраняемых природных территорий федерального, краевого и местного значения. Они простираются на 6,67 млн гектаров, что составляет 8,5 процентов площади Хабаровского края. Для дальнейшего сохранения природных комплексов, восстановления популяций редких видов растений и животных в этом году Правительство региона создаст новые особо охраняемые природные территории (ООПТ) краевого значения», — рассказала заместитель председателя комитета по охране окружающей среды минприроды края Ольга Веселовская.
Наиболее крупным, площадью свыше 50 тысяч гектаров, станет государственный природный заказник «Шаман-Яй» в Ульчском муниципальном районе. Его цель – сохранение природных комплексов долины реки Яй и горного массива Шаман с нагорными террасами и другими мерзлотными формами рельефа.
Более 41 тысячи гектаров займет экологический коридор «Симминский» в Амурском районе. Статус ООПТ призван сохранить местообитания и пути миграций крупных млекопитающих, увеличить популяцию диких копытных животных, сохранить редкие и исчезающие виды флоры и фауны, включенные в Красные книги Российской Федерации и Хабаровского края.
Еще одной важной природоохранной территорией станет государственный природный заказник «Нимеленский». Здесь на площади более 28 тысяч гектаров планируется сохранить крупные нерестилища тихоокеанских лососей на реке Нимелен.
Кроме того, в этом году планируется создать памятники природы «Пещера Кокдзяму» в Комсомольском муниципальном районе и «Местообитание бабочки голубянки» в Хабаровском районе (остров Большой Уссурийский).
Напомним, что в 2017 году вопросы природоохраны будут решаться в рамках Года экологии. За это время в Хабаровском крае планируется реализовать более 60 крупных проектов регионального и федерального уровней, направленных на защиту окружающей среды, экологическое образование и просвещение граждан.
Старт Году экологии в крае будет дан большой фотовыставкой «Заповедная Россия – 100 лет», которая открывается сегодня в 17:00 в Краевом музее имени Н.И. Гродекова.
Эта запись была опубликована 11.01.2017в 19:20. В рубриках: Общество.
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