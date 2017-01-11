В Хабаровске завершается фестиваль «Рождество глазами детей». 11 января прошел его последний конкурс. В нем юные горожане представляли на суд жюри и зрителей театральные постановки, а также соревновались в дисциплине «Художественное слово». Другие этапы – конкурс рождественских песни и колядок, конкурс на лучшие художественные работы и декоративно-прикладного искусства – прошли 5 января. На участие в фестивале подано 600 заявок. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как всегда, самой многочисленной группой участников выступили юные художники. Жюри отобрало 130 лучших работ, которые попали в музей истории Хабаровска. В конкурсе песен и колядок соревновались 45 юных горожан и коллективов. 60 театральных постановок и сольных выступлений в дисциплине «Художественное слово» жюри оценивало в рамках последнего конкурса. «В этом году у нас появилась новая категория участников в возрасте от 3,5 до 4 лет.

Она называется «супермаленькая». Надо отдать должное – дети очень стараются. Вообще в этом году фестиваль «Рождество глазами детей» стал более масштабным. Поступило на 100 заявок больше, чем в прошлом году. Популярность этого творческого праздника растет, и это радует», – рассказала специалист центра по организации городских культурно-массовых мероприятий управления культуры Хабаровска Елена Лончакова. Выступления оценивались по нескольким критериям: раскрытие темы Рождества, общая подготовка, элементы сценического поведения, а главное – понимание темы. Как рассказали организаторы фестиваля, творческие соревнования закончатся уже 14 января. Тогда состоится награждение победителей.

В каждой номинации и возрастной группе предусмотрены первое, второе и третье места. Призы – памятные подарки-сувениры. Впрочем, без награды не останется ни один участник. После торжественной церемонии победители в своих номинациях устроят большой гала-концерт. В Хабаровске фестиваль «Рождество глазами детей» проходит уже в 9-й раз.