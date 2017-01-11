«Отделяй и властвуй» — хабаровчане не прекращают попыток незаконного захвата общедомового имущества. Некоторые особо предприимчивые горожане даже пытаются сдавать «прихватизированное» в наём и получать прибыль. Об этом рассказала начальник отдела городского управления ЖКХ Мария Кущ. Она отметила, что ежегодно в городскую администрацию поступает по несколько обращений с просьбами разобраться с фактами самозахвата общедомового имущества отдельными жильцами. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Чаще всего попытки присвоить общедомовые площади наблюдаются в домах, некогда бывших общежитиями: после приватизации многие из них фактически перестали таковыми быть и получили статус многоквартирного дома. Часто их жильцы стараются захватить и даже оформить в личную собственность помещения, служившие бытовками, каптерками и общими кухнями. В соответствии с действующим законодательством это имущество является долевой собственностью всех жильцов дома и может быть отчуждено в чью-то пользу или сдано в аренду кому-либо не иначе, как при 100-процентом согласии всех собственников», — сказала Мария Кущ.

Она подчеркнула, что сейчас большинство собственников жилья предпочитают извлекать общую выгоду из таких помещений. Принимая коллективное решение о сдаче их в аренду и назначая за это плату, на вырученные деньги делают текущие ремонты в домах, благоустраивают дворы, и потому мириться с самозахватчиками столь ценных площадей категорически не желают. Зачастую к решению подобных спорных ситуаций подключатся полиция, прокуратура и суды. Прямо сейчас хабаровская управляющая компания «ДВСРК» вступила в вынужденное противоборство с одной из жительниц дома № 20 по улице Клубной Железнодорожного района города.

Предприимчивая мадам отгородила часть подъезда на первом этаже, сделала в выгороженную каморку отдельный вход с улицы и на протяжении нескольких лет сдавала ее в аренду. Изначально, в 2009 году, она делала это на законных основаниях – жильцы дома и управляющая компания, обслуживающая его в ту пору, были не против. Однако время шло, управляющая компания сменилась, и настал момент перезаключить договор. Вот тут-то и начались проблемы. Свое согласие оставить за жительницей право и дальше сдавать помещение в аренду дали лишь немногим более 30% собственников (по закону необходимо 100-процентное согласие всех жильцов дома).

После этого никакого договора с «ДВСРК» доморощенная бизнес-вумен заключить не смогла. Умолчав об этой неприятности, она продолжила сдавать помещение площадью в 11 квадратных метров в аренду частной мастерской по ремонту одежды еще на протяжении двух лет, ежемесячно получая за это на личную банковскую карту по 8 тысяч рублей. Налогов с этой прибыли она, понятное дело, не платила, и на расчетный счет дома при этом тоже не падало ни копейки.

После недавней ревизии общедомового имущества управляющая компания решила положить конец незаконному обогащению хабаровчанки и с согласия всех жильцов пятиэтажки сама заключила договор с мини-ателье. Теперь предприниматель стала перечислять деньги за аренду на счет дома, но такое развитие событий крайне не понравилось прежней арендодательнице. Лишившись стабильного источника легкого дохода, она перешла в наступление на предательниц-швей. После серии мелких пакостей она просто взяла и сняла с помещения входную дверь.

Не выдержав незаслуженной травли, хозяйка мастерской по ремонту одежды была вынуждена сменить место дислокации своего предприятия. Управляющая компания «ДВСРК» не только не намерена возвращать в пользование «великой комбинаторше» освободившееся помещение, но и собирается отсудить у нее все деньги (за два года – более 100 тысяч рублей), которые та выручила за незаконную сдачу общедомового имущества в аренду. В случае успеха взысканные средства будут использованы во благо жителей дома № 20 по улице Клубной: их пустят на ремонт подъездов или обустройство детской площадки.