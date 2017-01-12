Хабаровские абоненты МТС в Новый год «взорвали» интернет поздравлениями

Хабаровск, — ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, подводит итоги потребления абонентами МТС в Хабаровском крае голосовых и интернет услуг в Новый год. Так жители края за новогодние сутки (с полудня 31 декабря до полудня 1 января) передали объем трафика сопоставимый с 258 миллионами постов в Instagram, что в среднем по 528 новогодних поздравительных картинок с подписями на человека. Об этом NewsKhab.ru сообщили в отделе по связям с общественностью ОАО «МТС».

Главной особенностью прошедшего года стал активный рост популярности мобильного интернета, поэтому неудивительно, что и в Новый год эта тенденция сохранилась: за новогодние сутки потребление мобильного трафика хабаровскими абонентами выросло более чем в 1,8 раз по сравнению с аналогичным праздничным периодом прошлого года. При этом пик потребления мобильного интернет-трафика пришелся 31 декабря 2016 в период с 19.00 до 21.00, когда начали отправляться первые поздравительные картинки, и на первый час ночи Нового года.

Интересно, что в это время львиная доля нагрузки пришлась именно на высокоскоростную сеть LTE, через которую чаще всего загружали фото и видеоролики в сеть: потребление в первый час ночи после «боя курантов» мобильного трафика в сети «четвертого поколения» выросло на 60 процентов по сравнению с предновогодним утром.

«На сегодняшний день один из самых распространенных методов поздравления с любым праздником – открытка, фотография или голосовое сообщение, переданное с телефона на телефон через мессенджеры или выгруженное в одну из социальных сетей для группы друзей или «подписчиков» ленты. Отчасти, такая популярность связанна с простотой использования – занимает всего несколько секунд и не надо обзванивать весь список контактов, отрываясь от праздничной суеты. С другой стороны, благодаря расширению покрытия сети 4G, воспользоваться высокоскоростным интернетом могут порядка 70 процентов жителей края. Так поздравления получат даже те родственники, кто проживает за тысячи километров друг от друга, или кто решил встретить праздник вдали от городской суеты», — рассказал директор МТС в Хабаровском крае Андрей Перагов.

Сохранился спрос и на традиционные телеком-сервисы — голосовые вызовы и SMS-сообщения. С полудня 31 декабря и до полудня 1 января абоненты МТС в Хабаровском крае проговорили порядка 500 тысяч часов или порядка 60 лет. Пик звонков по традиции пришелся именно на первые два часа нового года, примерная длительность в среднем по 1-2 минуты на каждый вызов.