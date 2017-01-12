Жители всей страны уже через три недели смогут взять «дальневосточный гектар» в Хабаровском крае

В Правительстве Хабаровского края и в администрациях районов готовятся к увеличению числа заявок на «дальневосточный гектар» из других регионов страны. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель Председателя Правительства края по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики Юрий Чайка. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

С 1 февраля, согласно федеральному закону №119, возможность получить земельный участок в пользование будет у граждан всей страны. Согласно социологическому опросу ВЦИОМ, проведенному по заказу Минвостокразвития РФ в конце прошлого года, 6,5% граждан России, не являющихся жителями ДФО, выражают твердое намерение получить «дальневосточный гектар». Это порядка 10 млн человек.

В Правительство края и администрации районов поступает много звонков от интересующихся этой программой жителей российских регионов, в том числе и из таких отдаленных от ДФО, как Республика Крым. По оценкам специалистов, одним из наиболее популярных видов использования участков может стать развитие на них туристической инфраструктуры.

«Осталось совсем немного времени до того момента, когда федеральная информационная система «НаДальнийВосток.рф» будет открыта для всех граждан страны. Спрос на гектар действительно будет высоким. Поэтому мы обращаем внимание жителей Хабаровского края на то, чтобы они активнее подавали заявки до 1 февраля на земельные участки, которые им интересны», — отметил Юрий Чайка.

Отметим, что всего с начала реализации закона в Федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.рф» поступило 3239 заявлений от желающих получить гектар на территории Хабаровского края. За вычетом отозванных и отклоненных, в работу принято 2076 заявок. В пользование гражданам уже отдан 1061 бесплатный участок – это более 30% земель, оформленных в рамках закона по всему ДФО. Большая часть предоставленных по краю участков расположена в Хабаровском, им. Лазо и Ульчском муниципальных районах.