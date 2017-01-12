На баланс хабаровского «Водоканала» перешла канализационная насосная станция в районе улицы Нагорной. Накануне специалисты муниципального предприятия проверили, как работает автоматика объекта. Автоматическая канализационная станция, которую теперь будет обслуживать МУП г. Хабаровска «Водоканал», принимает стоки с микрорайона, построенного для жителей, пострадавших от наводнения 2013 года. Этот объект оснащен насосами «Грюндфос» погружного типа. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Станция работает в полностью автоматическом режиме, обеспечивая прием, контроль и перекачку стоков. КНС уже подключена к системе мониторинга насосных станций «Водоканала», и в случае какой-либо поломки информация об этом поступит на пульт дежурного предприятия, после чего специалисты приступят к устранению неполадки. Сегодня в Хабаровске в системе МУП «Водоканал» работает 43 станции. 4 из них крупные, за их функционированием следит обслуживающий персонал. Остальные действуют в автоматическом режиме. В этом году насосное хозяйство города пополнит ещё одна автоматическая КНС, которую построят в районе 179-го судоремонтного завода на улице Портовой.