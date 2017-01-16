О возможностях «дальневосточного гектара» жителям края расскажут специалисты мобильных бригад

На этой неделе в Хабаровском крае будут созданы специальные мобильные бригады, которые расскажут жителям всех муниципальных районов о возможностях, которые предоставляет закон о «дальневосточном гектаре». Соответствующее распоряжение подписал сегодня Губернатор Вячеслав Шпорт. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По информации министертва инвестиционной и земельно-имущественной политики, всего в крае будет функционировать четыре мобильные бригады, в состав которых войдут представители различных региональных министерств и ведомств. Одна такая экспертная группа уже работает с представителями коренных малочисленных народов Севера с осени прошлого года.

«Состав бригад сформируется до конца текущей недели, а выезды начнутся со следующей. Наша задача – в течение месяца посетить основные поселения всех муниципальных районов и провести информационные встречи с гражданами, заинтересованными в получении бесплатного гектара. Специалисты края расскажут, как оформить свой участок, для каких видов деятельности можно его использовать, ответят на вопросы населения», — сообщил начальник отдела министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики региона Андрей Примак.

По его словам, только за минувшую неделю в Федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.рф» поступило более 200 новых заявок от желающих получить гектар на территории Хабаровского края. Всего на сегодняшний день принято 3339 заявлений, из них 2149 находится в работе (за вычетом отозванных и отклоненных). В пользование гражданам уже отдано 1124 бесплатных участка – почти 35% земель, оформленных в рамках закона по всему ДФО. Большая часть предоставленных по краю участков расположена в Хабаровском, им. Лазо и Ульчском муниципальных районах.

Напомним, что стать обладателем своего гектара может каждый совершеннолетний житель региона. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru и подать заявление на сайте https://надальнийвосток.рф. Здесь же можно узнать о свободных участках, условиях предоставления земли, вариантах ее освоения и др.

Сегодня принять участие в уникальном национальном проекте могут только дальневосточники, но уже с 1 февраля 2017 года такую возможность получат все жители страны.