В отдаленные села Хабаровского района теперь можно добраться по автозимнику

В Хабаровском районе завершается работа по обустройству автозимника до отдаленных населенных пунктов. Дорога свяжет с краевым центром села Новокуровка, Победа и Улика-Национальное. Соответствующее поручение было дано Губернатором Вячеславом Шпортом после посещения этих населенных пунктов в прошлом году. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Автозимник начинается от 62 км федеральной трассы «Чита-Хабаровск». Дорога протягивается на 30 км до села Новокуровка, оттуда – еще на 32 км до села Победа. Трасса проходит через реки Тунгуска и Кур, поэтому подрядчик оборудовал безопасные ледовые переходы.
Подрядная организация занимается не только строительными работами, но и будет в дальнейшем содержать дорогу. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 17 млн рублей. Эксплуатировать зимник будут до конца марта.
«Данное направление очень востребовано, и проезд по зимнику уже обеспечен. Жители им активно пользуются, идет доставка продуктов питания, ГСМ. Подрядчик завершит работы до 25 января. Сейчас идет установка знаков, оборудуются «карманы», ограждения, обочины», — сообщил заместитель министра промышленности и транспорта края Богдан Мусянович.
Отметим, что с появлением автозимника обеспечено круглогодичное транспортное сообщение с этими отдаленными населенными пунктами Хабаровского района. Ранее добраться до Новокуровки и Победы можно было только на вертолете (во время весенней и осенней распутицы в апреле и ноябре), а также по реке Тунгуса во время навигации.
Эта запись была опубликована 16.01.2017в 19:20. В рубриках: Общество.
- О возможностях «дальневосточного гектара» жителям края расскажут специалисты мобильных бригад
- Снежный циклон покинул пределы Хабаровского края
- Весенняя вакцинация против клещевого энцефалита началась в Хабаровске
- На баланс хабаровского «Водоканала» перешла канализационная насосная станция в районе улицы Нагорной
- Власти края предложили проверять газовое оборудование у «проблемных» жильцов каждые полгода