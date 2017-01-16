В отдаленные села Хабаровского района теперь можно добраться по автозимнику

В Хабаровском районе завершается работа по обустройству автозимника до отдаленных населенных пунктов. Дорога свяжет с краевым центром села Новокуровка, Победа и Улика-Национальное. Соответствующее поручение было дано Губернатором Вячеславом Шпортом после посещения этих населенных пунктов в прошлом году. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Автозимник начинается от 62 км федеральной трассы «Чита-Хабаровск». Дорога протягивается на 30 км до села Новокуровка, оттуда – еще на 32 км до села Победа. Трасса проходит через реки Тунгуска и Кур, поэтому подрядчик оборудовал безопасные ледовые переходы.

Подрядная организация занимается не только строительными работами, но и будет в дальнейшем содержать дорогу. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 17 млн рублей. Эксплуатировать зимник будут до конца марта.

«Данное направление очень востребовано, и проезд по зимнику уже обеспечен. Жители им активно пользуются, идет доставка продуктов питания, ГСМ. Подрядчик завершит работы до 25 января. Сейчас идет установка знаков, оборудуются «карманы», ограждения, обочины», — сообщил заместитель министра промышленности и транспорта края Богдан Мусянович.

Отметим, что с появлением автозимника обеспечено круглогодичное транспортное сообщение с этими отдаленными населенными пунктами Хабаровского района. Ранее добраться до Новокуровки и Победы можно было только на вертолете (во время весенней и осенней распутицы в апреле и ноябре), а также по реке Тунгуса во время навигации.