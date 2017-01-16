Социально ориентированные НКО получат субсидии из краевого бюджета

Правительство Хабаровского края объявило о начале отбора проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для получения государственной поддержки.

Как сообщили в управлении общественных связей, субсидии СОНКО могут получить в рамках двух конкурсов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Первый проводится для отбора лучших проектов в области профилактики социального сиротства, поддержки материнства и детства, повышения качества жизни людей пожилого возраста, социальной адаптации инвалидов и их семей, развития дополнительного образования, межнационального сотрудничества, благотворительной и волонтерской деятельности и ряда других направлений. В зависимости от опыта организации, на эти цели можно получить от 200 до 700 тысяч рублей. Обязательным условием является 15% софинансирование из других источников.

Второй конкурс нацелен на софинансирование организаций, оказывающих информационную, консультационную и методическую поддержку другим НКО (ресурсных центров). На эти цели можно получить до 2 миллионов рублей.

«В связи с активным развитием некоммерческого сектора в Хабаровском крае, ресурсная поддержка становится все более востребованной среди наших НКО. Более опытные и зрелые организации, благодаря государственному финансированию, помогают развивать некоммерческую деятельность в территориях края. Особенно востребованы сейчас проекты, направленные на информационное сопровождение деятельности НКО: создание сайтов и их наполнение, брендирование, взаимодействие со СМИ», — сказал начальник управления общественных связей Губернатора и Правительства края Анатолий Алексеев.

По его словам, всего в рамках конкурсов в этом году среди НКО будет распределено более 21 миллиона рублей господдержки.

Прием заявок будет проводиться с 20 января по 17 февраля. Потенциальным участникам необходимо сформировать пакет документов для управления общественных связей главного управления внутренней политики Губернатора и Правительства края. Его можно принести лично в рабочие дни с 10:00 до 17:00, или направить по почте по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71, каб. 521.

Консультации по вопросам подготовки заявок можно получить по телефонам: (4212)32-46-43, (4212)40-21-83.

Информация о Конкурсах размещена в разделе «Некоммерческие организации (НКО)» на официальном портале Правительства Хабаровского края» www.khabkrai.ru.