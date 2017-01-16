Хабаровск избавляется от последствий снежного циклона. Работа по очистке трасс, пешеходных дорожек и дворов от снега идет полным ходом. В среднем толщина снежного покрова, устлавшего дальневосточную столицу за выходные пушистым белым ковром, составила 17 сантиметров. Об этом рассказал заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк. «О завершении уборки пока говорить не приходится – работы в самом разгаре. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Они стартовали 13 января – с момента начала снегопада и ведутся в круглосуточном режиме. Основные задачи, решаемые людьми и техникой, – очистка от снежного наката дорог и улиц, маршрутов движения и остановок городского общественного транспорта, уборка пешеходных переходов и вывоз снега. В течение трех суток – времени прохождения циклона – над устранением его последствий трудились 386 единиц дорожной техники и более сотни дорожных рабочих. С улиц города вывезено 3200 кубометров снега. На посыпку дорог и улиц израсходовано около 3 тысяч тонн песчано-соляной смеси и 36 тонн противогололедного реагента «Бионорд», — сообщил он.

Центральные улицы города и главные магистрали уже практически полностью очищены от снежных масс. Теперь дорожники планируют приступить к расчистке более удаленных улиц и участков краевого центра. Этим механизированные колонны займутся в ночное время, чтобы не создавать дорожных пробок. «Во время прохождения снегопада весь город охватить невозможно, но в ближайшие двое суток мы обязательно доберемся до всех второстепенных и менее значимых для движения пассажирского транспорта улиц, которые закреплены за нашим предприятием», — сказал Виталий Колтанюк.

Параллельно с дорожниками по всему городу жилищники орудуют лопатами и метлами. На подмогу дворникам вышла и тяжелая техника – тракторы и фронтальные погрузчики. Как рассказал директор управляющей компании «ДВСРК — Горький» Алексей Болванович, активная снегоуборка на его территории обслуживания началась именно сегодня – после полного завершения снегопада. На то, чтобы сделать подходы к подъездам, дворы, тротуары и дорожные проезды проходимыми, у дворников и механизаторов есть 6 часов. «В субботу и воскресенье работали, но немного – в основном расчищали подходы к подъездам.

Основной объем работ выпал на понедельник, так как именно сегодня снегопад полностью закончился. Все 28 дворников поселка Горького и два фронтальных погрузчика с раннего утра трудятся на своих участках. Думаю, мы вполне уложимся в отведенный временной норматив», — сказал Алексей Болванович. Как сообщили в городском управлении ЖКХ, в общей сложности сегодня борьбу со снегом в Хабаровске ведут 1722 дворника и 56 единиц техники. Ликвидация последствий снегопада продолжается.