Хабаровск вошел в глобальный федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». Его инициатором в минувшем году стал лично президент Российской Федерации Владимир Путин. Реализация данного проекта вошла в перечень основных направлений стратегического развития нашей страны. В этом году на условиях софинансирования дальневосточная столица претендует на получение более миллиарда рублей, которые сможет потратить на комплекс мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и развитие своей улично-дорожной сети. Об этом сообщил вице-мэр города Хабаровска Валерий Лебеда. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Такой крупный грант на эти цели Хабаровск получает впервые. Наравне с другими городами нашей страны мы представили на федеральный конкурс свою программу и, единственные на Дальнем Востоке, выиграли этот грант. На сегодняшний день окончательные правила по его использованию еще не определены, но федеральный центр установит их в ближайшее время, и мы точно будем знать, как и на что мы сможем потратить выигранные деньги. Однозначно, приоритетными направлениями будут строительство дорог к ТОРам и повышение уровня безопасности дорожного движения. Если ежегодно мы сможем снижать уровень ДТП и травматизма на хабаровских дорогах, то будем иметь основания рассчитывать на получение выплат в рамках гранта до 2025 года», — рассказал вице-мэр.

Как пояснила заместитель начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства Наталья Бурцева, в 2017 году Хабаровск в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на условиях софинансирования в общей сложности сможет получить 1 миллиард 186 миллионов рублей, из которых 593 миллиона составит непосредственно федеральный грант, 475,4 миллиона рублей будут выделены городу из краевой казны, а 118,6 миллиона рублей по условиям конкурса дальневосточная столица должна потратить из собственного бюджета. «Главные цели этого глобального проекта видны из его названия: обеспечение качества дорог и безопасности движения по ним.

Поэтому полученные средства будут направлены на строительство трасс, ремонт дорожного покрытия, нанесение современной пластиковой дорожной разметки, установку дорожных знаков повышенной видимости, новых светофоров, систем видеонаблюдения как на скоростных участках дорог, так и на перекрестках, и подключение их к сети «Безопасный город», обновление технического оснащения и программного обеспечения хабаровского Центра управления дорожным движением, обустройство пешеходных переходов в районе детских образовательных учреждений и многое другое. Например, в текущем году солидных финансовых затрат потребует улица Краснореченская, реконструкцию которой необходимо завершить.

А с наступлением тепла встанет вопрос проведения ямочного ремонта проезжей части», — рассказала Наталья Бурцева. Говоря о федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги» в целом, стоит отметить, что его начальный этап (2017-2018 годы) направлен на приведение в 25 городских агломерациях России с населением свыше 500 тысяч человек в каждой в нормативное состояние не менее 50% протяженности дорожной сети, а в 2025 году – 85% с учетом соблюдения технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». К 2018 году планируется снизить число мест концентрации ДТП в городах-участниках проекта в 2 раза, а в 2025 году – на 85% (относительно уровня 2016 года).

Как отмечают специалисты, возрастающие темпы деловой активности и растущий уровень жизни хабаровчан повлекли за собой значительный рост количества автотранспорта в городе, поэтому автодороги являются важнейшей составляющей его социально-экономического развития. По данным городского управления дорог и внешнего благоустройства, сегодня в Хабаровске насчитывается 1296 автомобильных дорог местного значения. Их общая протяженность — 939,6 километра, из которых 625,6 километра – это дороги с асфальтобетонным покрытием (67% от общей протяженности), 314 километров (33%) — дороги с переходным типом покрытия. Учитывая дефицит финансовых средств, основная деятельность хабаровских дорожников направлена на поддержание дорог в нормальном эксплуатационном состоянии.

Возможности бюджета не позволяют обеспечить проведение необходимых работ по реконструкции и капитальному ремонту дорожной сети, поэтому вхождение Хабаровска в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» станет для города большим и чрезвычайно важным финансовым подспорьем.