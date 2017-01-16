Уроки ЖКХ начнут проводить в школах Хабаровска в феврале

Занятие по основам Жилищно – коммунального хозяйства в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» провела генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп» Ольга Беленькая. Участие приняли представители Молодежной общественной палаты при Законодательной Думе Хабаровского края, Общественной молодежной палаты города Хабаровска, Молодой гвардии. С февраля этого года активисты начнут обучение школьников и студентов основам жилищного права.

За прошлый год ребята прошли курс обучения и уже успели посетить с уроками около 30 школ города. В планах у молодых парламентариев за текущий год посетить в два раза больше школ в краевой столице, 15 высших и средних профессиональных образовательных учреждений и запустить проект во всех районах Хабаровского края.

— Идея проведения уроков жилищного права в образовательных учреждениях появилась в рамках проекта «Школа грамотного потребителя», молодежное направление которого начало функционировать с февраля прошлого года, — отметил Евгений Солоненко, председатель молодежной палаты при Закдуме Хабаровского края, руководитель МГЕР.

Задача активистов максимально доступно донести информацию школьникам и студентам, как будущим или настоящим собственникам жилья. Именно поэтому, они проходят обучение у экспертов в этой отрасли. Темой очередного занятия, по итогам которого активисты будут сдавать экзамен, стала: «Выбор способа управления многоквартирным домом, заключение договоров с ресурсно-снабжающими организациями».

— В ходе лектория мы выяснили, что УО — это коммерческая организация, предоставляющая жилищно – коммунальные услуги и подлежащая лицензированию. При данном способе управления многоквартирным домом желательно создание советов собственников жилья для более эффективного взаимодействия с управляющей организации. Для того чтобы уполномочить совет собственников на совершение действий от имени жильцов достаточно провести общее собрание, на котором выбрать совет и предоставить ему необходимые полномочия, — рассказала одна из участниц занятия.

Также в рамках занятия Ольга Беленькая рассказала молодым парламентариям, что решение на общем собрании принимается большинством голосов, то есть 50% плюс один голос. Особенность здесь заключается в том, что процент голоса зависит от величины квадратных метров их квартиры.

— К примеру, если площадь квартиры составляет 60 квадратных метров, в квартире один собственник, а общая площадь дома 4000 квадратных метров, то узнать свою долю в голосовании можно разделив площадь квартиры на площадь дома, — сообщила Ольга Беленькая.

Также Ольга Беленькая отметила, что ребята имеют четкое представление о жилищном законодательстве и с ними легко обсуждать узкие вопросы в этой сфере.

— Приятно когда к вопросам ЖКХ подключается молодежь, потому что молодежь, это будущие собственники, которым рано или поздно придется решать вопросы, связанные с управлением, обслуживанием дома, — поделилась Ольга Беленькая.

Напомним, следующее занятие для молодых парламентариев пройдет 17 января в 16:00 по адресу: Некрасова, 55. Там наболевшие вопросы в сфере ЖКХ зададут экспертам и собственники многоквартирных домов.