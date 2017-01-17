В Хабаровском крае растет число легальных такси

На заседании общественного совета при управлении регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края обсудили качество таксомоторных перевозок в регионе и комплекс мер, направленный на легализацию данной деятельности. В частности стороны рассмотрели вопросы реализации Соглашений, заключенных между Правительством региона и службами заказа такси. Документы призваны повысить качество услуг и вывести нелегальных таксистов из «тени». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отметил представитель службы заказа такси ООО «Везет-ХБ», диспетчеры теперь передают заявки исключительно тем водителям, которые зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей или работают в официальной фирме такси, а также получили соответствующее разрешение на пассажирские перевозки. Благодаря таким нововведениям за год число легальных перевозчиков в крае увеличилось с 2395 до 3759.

Свой вклад в повышение качества оказания услуг такси вносят также совместные рейды сотрудников управления государственного контроля и лицензирования, ГИБДД и общественных организаций по выявлению водителей, не выполняющих обязательные требования (медосмотр, техосмотр, оформление машины). По данным социологического опроса теперь около 75% клиентов довольны уровнем предоставления услуг.

«В регионе продолжается работа, направленная на улучшение качества оказания услуг в сфере таксомоторных перевозок. Растет количество легальных такси. Свою гражданскую позицию должны проявить и сами клиенты. Результаты нашей работы будут более эффективными, если люди будут сообщать о нарушениях со стороны водителей такси», – отметил заместитель начальника управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края Владимир Есин.

В ходе заседания общественного совета стороны отметили, что дополнительной действенной мерой борьбы с нарушениями в сфере таксомоторных перевозок может стать создание отдельного электронного ресурса. На нем пассажиры смогут оперативно оставлять информацию о работе водителей и диспетчерских служб.